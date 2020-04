BTG Pactual proyecta posible caída en el precio del cobre en hasta US$ 2,10 la libra

Commodities

Según el economista César Pérez-Navea el superávit del metal refinado llegaría a las 89.000 toneladas.

En línea con una de las caídas más importantes que ha sufrido el precio del petróleo a nivel global, qué dejó el pasado lunes el valor futuro del West Texas en -US$ 29, el precio del cobre podría vivir una situación similar.

Desde el banco de inversiones BTG Pactual Chile aseguraron que este descenso en el precio del crudo, además del aumento en el precio contado del oro (apreciándose 11% en lo que va de año) ha golpeado al cobre y todos los minerales industriales.

Teniendo en cuenta este escenario, el head de equity research de BTG Pactual Chile, César Pérez-Novoa, proyectó que puede haber una caída del precio del cobre. “Ha ocurrido antes, ocurrió en el 2016. Fueron seis meses en los cuales los primeros meses de 2016 los precios llegaron a US$ 1,90. Como reacción se hicieron cierres de minas en ese momento. También ocurrió en la crisis financiera”, expresó.

Pérez-Novoa enfatizó en que, si el resto de los commodities caen (en particular el precio del petróleo), esto incidiría en las operaciones mineras con un quinto del costo. “Esta curva podría deflactarse un poco más, y en vez de que sea un soporte de US$ 2,23, podríamos ver tal vez US$ 2,10 la libra”, recalcó.

Además, aseguró que desde este año hasta el 2022 “vamos a ver un superávit del cobre en el mercado de concentrados y refinados, con un superávit en la parte refinada de 89.000 toneladas, y alrededor de las 360.000 toneladas de superávit para el 2021 y 2022”.

Nuevas oportunidades para el cobre

Pese a este negativo escenario, desde BTG Pactual adelantaron que el gran demandante a futuro será la energía renovable, donde si bien los costos de desarrollo han venido cayendo, uno de los principales problemas consiste en su almacenamiento.

Para Pérez-Novoa, el desarrollo del cobre para este tipo de energía “generaría un importante avance en la industria, donde el cobre junto con el litio serían los ganadores en esta carrera, y Chile lidera en ambos productos. Solamente en Estados Unidos hay un programa de US$ 5 trillones para invertir en renovables, dinámica que fortalecerá al cobre y al litio al ser parte crítica de la infraestructura básica”.