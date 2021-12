Café y gas natural: la ruta que los llevó a ser los commodities con más alzas en 2021

Commodities

Pésimas condiciones climáticas, problemas de transporte e impacto del Covid-19 son los principales factores que influyeron en su precio.

A pocos días de que termine el año, ya se vislumbran las materias primas que más subieron durante este año en el mercado internacional. Esta vez fue el turno del café y el gas natural, que acumulan ganancias de 81,87% y 666,56%, respectivamente.

En el caso del primer commodity ligado a la agricultura, su avance se ha debido en gran parte al déficit de producción por las condiciones climáticas en países productores como Brasil, en un contexto de sostenida demanda.

Tras tocar un máximo de 10 años a principios de diciembre, su precio actual gira en torno a U$ 2,34 la libra, de acuerdo a datos de Bloomberg.

“El café está subiendo por expectativas, hay fuertes sequías y bajas producciones entre los grandes productores, principalmente Colombia y Brasil. También, ante la masiva emisión de dinero por parte EEUU, se ha generado en el mundo una fuerte masa monetaria circulante que está afectando los precios y si a eso se le une una producción menor, el efecto es simple y claro, un ajuste en el alza de los precios”, explica el economista y socio de PKF Chile, Héctor Osorio.

En tanto, la fortaleza del gas natural se origina en una caída de la oferta de petróleo durante este año, y los efectos del Covid-19 en materia de confinamientos, que ha llevado a los inversionistas a recurrir a otras alternativas. El commodity actualmente se ubica en US$ 5,77 BTU desde los US$ 0,74 vistos a principio de año.

“El gas está más caro porque hay menos producción, se agotaron los inventarios, hay dificultad de transporte, pero por sobretodas las cosas hay un actor político con capacidad relevante para abrir o cerrar la llave de paso de este vital elemento en este invierno europeo”, explica Osorio.

"Apostaría por que al menos del cierre del primer semestre de 2022 los precios se mantendrán los niveles actuales o incluso una leve tendencia a seguir aumentando. A partir de ese momento, más bien finalizado el invierno en el hemisferio norte, puede que exista una contracción en estos commodities", añade.

También te puede interesar: Crisis energética de Europa se agudiza con el alza de los precios del gas y las presiones al Reino Unido para reducir los impuestos

Los “perdedores”

Por el contrario, las materias primas con peor desempeño durante 2021 son el oro y la plata, cuyos precios han retrocedido 5,24% y 13,89%, cada uno.

Los contratos futuros del “activo refugio” se ubican actualmente en los US$ 1.798,64 la onza, desde los US$ 1.899,02 registrados en enero. Igualmente, la plata descendió desde US$ 26,42 hasta los US$ 22,73 actuales.

“Pudiera parecer extraño que los activos de refugio están presentando desempeños poco atractivos. Sin embargo, eso no es del todo malo porque refleja que las expectativas no son del todo negativas”, plantea el economista de PKF.

“Los activos de refugio, se conocen como activos contracíclicos, esto es, suben cuando la economía baja, y bajan cuando la economía sube. En ese sentido, a pesar de las contracciones, problemas en el comercio exterior, incluso de las altas presiones políticas, podría ser que nos estén diciendo que una vez superado el problema de pandemia, el mercado se ajustará y volverá a una tendencia de mayor estabilidad”, concluye.