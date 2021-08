Caída de los metales preciosos: oro y plata regresan a niveles de 2020

Commodities

El mejor desempeño de la economía de EEUU ha provocado que estos "activos refugio" pierdan fuerza.

En lo que va de año han sido varios los commodities que han sufrido una gran volatilidad por factores como el alza del dólar y las regulaciones de China, siendo los metales preciosos como el oro y la plata han los más perjudicados.

De hecho, durante las primeras operaciones de ayer, ambos metales llegaron a caer un 4% y 7%, respectivamente, en bolsa.

En tanto, desde que comenzó 2021, los contratos futuros a diciembre del metal dorado han perdido más de 9% hasta ubicarse en US$ 1.731,55 la onza, un precio no visto desde mayo de 2020.

El precio de la plata ha caído 11,85% a US$ 23,445 la onza, siendo el valor más bajo registrado desde septiembre de 2020. Con esto, se ubica además como el commoditie con mayor retroceso de 2021.

Asimismo, el platino ha perdido 10% hasta los US$ 972,15 la onza, ubicándose en un nivel no visto desde noviembre del año pasado.

¿La razón? La gradual recuperación económica de las principales potencias del mundo ha debilitado el interés de los inversionistas por los denominados "activos refugios".

Según explicó el head of next generation research de Julius Baer, Carsten Menke, en una nota, el foco del mercado de materias primas no está puesto por completo en la propagación del Covid-19 y la variante Delta, sino que en el informe de mercado laboral estadounidense que entregó resultados mejor a lo esperado el viernes.

"En medio de una contratación más rápida y una tasa de desempleo más baja los operadores se vieron atrapados con el pie izquierdo, lo que provocó que el dólar estadounidense y los rendimientos reales de los bonos estadounidenses subieran y desencadenaran una liquidación en los precios del oro y la plata", indicó.

Futuro negativo

Respecto al desempeño para lo que resta de año, Menke aseguró que, más allá de la fuerte caída matutina de ayer, "los mercados del oro y la plata enviaron el mensaje de que el impacto económico de la variante Delta debería ser muy limitado y que la recuperación debería continuar".

"Ni para el oro ni para la plata vemos los niveles actuales como una oportunidad de compra. La demanda de refugio seguro debería debilitarse aún más a medida que se recupere el crecimiento global, llevando los precios algo más bajos", agregó.