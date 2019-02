CAP sigue en el podio del IPSA mientras aumentan las voces que ven al hierro sobre los US$ 100

Commodities

Los futuros del mineral subieron este mes al nivel más alto desde 2014, al trepar a US$ 90. Han escalado más de 20% en 2019.

El precio del hierro ha perdido algo de fuerza en la última semana y fracción, pero sigue acumulando una ganancia de más de 20% con respecto al precio con el que cerró 2018. Esto se dio, en parte, gracias al rally que se produjo con las expectativas de una menor producción tras el accidente que vivió la gigante metalúrgica brasileña Vale.

Ahora, con cada vez más agentes del mercado anticipando que el metal llegue a los US$ 100 por tonelada, las cosas pintan bien para CAP.

Si bien la acción ha perdido terreno desde el precio máximo de un año que marcó hace más de una semana, las ganancias que ha acumulado en el año la destacan entre las demás acciones del S&P/CLX IPSA.

En los $ 7.250,2 en los que cerró la sesión bursátil de ayer, el papel suma un alza de 19,25% en lo que va de 2019, superando por amplio margen el 5,52% que ha subido el selectivo en el período, pero en línea con el 20,75% que se ha elevado el mineral de hierro en Singapur en este lapso.

Este avance la convierte, además, en la segunda acción que más sube dentro de la nómina del índice, superada sólo por el retorno de más de 21% que anota Entel en bolsa desde el cierre de diciembre.

Si es que la correlación con el metal se mantiene, la acción de CAP tiene cosas buenas por delante, considerando que el club de los que creen en el mineral de hierro llegue a los US$ 100 por tonelada suma adeptos.

A medida que las consecuencias del derrumbe de la represa de Vale y las suspensiones de minas alimentan las expectativas de que el mercado sufra un ajuste, cada vez más analistas identifican perspectivas de un alza en los precios, que incluyen hipótesis en las cuales estos alcanzan los tres dígitos.

"Si se pierden en total 50 millones de toneladas, prevemos que los precios pueden sostenerse en US$ 85 por tonelada y, si las pérdidas llegasen a 75 millones, nos parece que los precios pueden sostenerse en US$ 100", dijo Rohan Kendall, analista principal de Wood Mackenzie Ltd., haciendo referencia a las posibles pérdidas sufridas por otras mineras que usan el mismo tipo de represa.

Si bien uno de los motores del rally del hierro fue la perspectiva de un ajuste en producción a raíz del accidente, el impacto real sigue siendo difícil de estimar porque, si bien la brasileña identificó una pérdida de suministro de hasta 70 millones de toneladas, la empresa podrá compensar parte de esto.

También se especula que otras mineras puedan intentar aumentar su producción, aunque la capacidad de agregar muchas toneladas de las otras grandes firmas, como BHP Group y Rio Tinto Group, sigue en duda.

De todos modos, a medida que suben las proyecciones de precios, los escenarios hipotéticos que incluyen los US$ 100 se han vuelto más frecuentes. La semana pasada, UBS Group afirmó que el mineral de hierro podría llegar a cotizar "a tres dígitos durante un breve período", mientras que Citigroup estima que puede tocar los US$ 100 en los próximos tres meses. Commonwealth Bank of Australia y Clarksons Platou Securities también hablaron de expectativas de US$100.