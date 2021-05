Ciberataque a mayor oleoducto de EEUU disparó el precio del petróleo WTI y Brent

Commodities

El cierre de Colonial Pipeline llevó al barril a US$ 64,87 y US$ 68,25, respectivamente.

El oleoducto más grande de Estados Unidos, Colonial Pipeline Company, que transporta más de 2,5 millones de barriles de combustible diarios desde la costa del Golfo a mercados de Atlanta, Washington y Nueva York, fue víctima de un ataque de seguridad cibernética el viernes que forzó el cierre total de sus operaciones.

Ante un aumento de los temores por posibles desabastecimientos y eventuales aumentos en los costos de extracción, el gobierno de EEUU declaró el domingo un estado de emergencia, en un intento por mantener abiertas las líneas de suministro de combustible.

“Esta declaración aborda las condiciones de emergencia que crean una necesidad de transporte inmediato de gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos refinados del petróleo y brinda el alivio necesario”, señaló en un comunicado el Departamento de Transporte de EEUU.

Como efecto de la situación, los precios del petróleo se dispararon en las operaciones del domingo, con los futuros de gasolina en US$ 2.168 por galón, y los de petróleo para calefacción sobre US$ 2,03.

Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) -de referencia para EEUU- avanzó US$ 0,56 a US$ 65,46 el barril, mientras que el crudo Brent -de referencia internacional- cotizó a US$ 68,95 con un alza de US$ 0,65.

“El ciberataque a Colonial Pipeline tuvo toda la atención durante el fin de semana y elevó los precios. Más allá de este problema puntual, el petróleo podría ser vulnerable a algunas liquidaciones abruptas para proteger posiciones cortas a medida que avanza la semana”, explicó a Reuters el analista de la correduría Oanda, Jeffrey Halley.

“Si los ductos van a estar fuera de operación por un cierto período de tiempo, esto podría tener efectos importantes en el mercado petrolero, no solo para EEUU sino también para Europa”, advirtió al mismo medio el analista de Commerzbank, Carsten Fritsch.

Nueva esperanza

Colonial Pipeline aseguró en un comunicado emitido ayer que espera restaurar “sustancialmente” el servicio operativo para el término de la semana.

Tras este anuncio, los precios del petróleo WTI y Brent comenzaron a bajar levemente para finalmente cerrar ayer en US$ 64,87 y US$ 68,25, respectivamente.