Cobre anota importante baja en Londres y vuelve a perder los US$ 3,20 por libra

Commodities

Precio experimentó un retroceso de 0,93%

El precio del cobre no logra levantar cabeza y hoy completó su segunda caída consecutiva, perdiendo la barrera de los US$ 3,20.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Metales de Londres, el commodity experimentó un retroceso de 0,93%, cotizándose en US$ 3,18.

La baja del valor está asociada a la reapertura de las operaciones de Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Indonesia y también a la recuperación que está experimentando el dólar a nivel global, lo cual tiende a repercutir en el precio de las materias primas.

"Hay una noticia en particular: en Indonesia se autorizó a Grasberg, la segunda mina más grande del mundo, el exportar concentrados de cobre por un año más, lo que aumenta la oferta", comentó Martina Ogaz, analista de EuroAmerica.

No obstante, Ogaz afirma que, en el corto plazo, el precio debería mantenerse estable.

"No me alarmaría mucho más. (En los próximos días) No deberían haber mayores fluctuaciones y no esperamos en el corto plazo que (el cobre) caiga de los US$ 3,20".

Los precios no tienen la referencia de China que está en plena celebración del Año Nuevo chino.