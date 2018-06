Cobre cae en Londres y no logra recuperar nivel de US$ 3,1 la libra

Commodities

El principal producto de exportación de Chile mantiene su tendencia errática.

El cobre sigue sin poder encadenar una tendencia clara. El principal producto de exportación de Chile retrocedió hoy en la Bolsa de Metales de Londres, cotizándose en US$ 309,078 la libra, una caída de 0,16% respecto de la sesión anterior.

De este modo, el metal rojo no consigue recuperar el nivel de US$ 3,10 la libra que perdió el miércoles. Los contratos a tres meses, en tanto, cedieron 0,13% a US$ 309,577.

El último retroceso llega tras el avance marginal de 0,22% que había registrado el metal rojo el jueves.

En desarrollo