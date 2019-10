Cobre cae por débiles datos económicos de China

Commodities

El cobre cayó a US$ 5.854 la tonelada, el nivel más bajo de la semana

Los precios del cobre bajaban este jueves luego de que datos más débiles que lo esperado sobre la actividad de manufacturas de China elevaron la preocupación sobre la demanda del mayor consumidor de matales industriales del mundo.

El prolongado conflicto comercial con Estados Unidos ha enfriado el crecimiento económico de China y pesa sobre los precios de los metales, lo que ha elevado la expectativa de que el gobierno de Pekín despliegue pronto nuevas medidas para estimular la actividad.

China representa cerca de la mitad de la demanda mundial de cobre, que este año se estima en unas 24 millones de toneladas.

Los precios del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) retrocedían 0,63% a US$ 5.870,50 la tonelada a las 1347 GMT, y previamente en el día cayeron a su menor nivel en una semana de US$ 5.854.

"Los datos de China no fueron muy alentadores", dijo Eugen Weinberg, analista jefe de materias primas de Commerzbank. "Uno esperaría que el gobierno comience a proveer respaldo y ponga en funcionamiento contramedidas de estímulo porque la confianza es bastante débil", explicó.

La actividad manufacturera de China se contrajo por sexto mes consecutivo en octubre, más que lo esperado por el mercado, mientras que el crecimiento del sector de servicios cayó debido a que las compañías lidian con el menor ritmo de expansión económica en casi 30 años.

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) cayó a 49,3 en octubre, dijo el jueves el Buró Nacional de Estadísticas de China, desde el 49,8 de septiembre. El umbral de 50 puntos separa al crecimiento de la contracción en la actividad según una base de comparación mensual.

En tanto, las operaciones mineras en Chile -el mayor productor mundial de cobre- están siendo afectadas por demoras en los suministros y huelgas de trabajadores en apoyo a las mayores protestas vistas en el país sudamericano desde el retorno a la democracia en 1990 que han dejado hasta momento al menos 18 muertos.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio cedía 0,8% a US$ 1.746 la tonelada; el zinc caía 1,6% a US$ 2.487,50 la tonelada; el plomo bajaba un 0,8% a US$ 2.191; el estaño perdía un 0,2% a US$16.760 y el níquel operaba estable a US$ 16.780 la tonelada.