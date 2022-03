Cobre cierra con máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres por invasión a Ucrania

Commodities

El metal terminó las cotizaciones en la LME con un alza de 2,52% en US$ 4,867 la libra.

El precio del cobre cerró este lunes con un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, empujado por el avance generalizado de los precios de las materias primas debido a los temores de suministro y sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania.

El principal producto de exportación del país terminó las cotizaciones en la LME con un alza de 2,52% en US$ 4,867 la libra (US$ 10.730,0 la tonelada), informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), superando la anterior marca del 10 de mayo de 2021. En lo que va del año, el cobre acumula un precio promedio de US$ 4,498 la libra.

El cobre en el mercado de futuros superó brevememente los US$ 5 por libra más temprano.