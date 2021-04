Cobre coquetea con los US$ 4,5 la libra y queda a un paso de su máximo histórico

Commodities

El principal producto de exportación de Chile sube 1,16% en los contratos futuros, por lo que su valor queda en US$ 4,49 la libra. De momentos supera el nivel de US$ 4,5 la la libra.

Una vez más el cobre da una buena noticia por la mañana. Y es que el metal sigue con su escalada y toca nuevos máximos en una década.

El principal producto de exportación de Chile sube 1,16% en los contratos futuros en el mercado Comex, por lo que su valor queda en US$ 4,49 la libra. De momentos supera el nivel de US$ 4,5 la libra.

En la Bolsa de Metales de Londres la materia prima culminó en US$ 4,49 la libra tras tener un salto de 1,44% en la jornada.

¿Qué pasa con el cobre? Para ir desde bien atrás hay que remontarse a marzo del año pasado, cuando la crisis del coronavirus dejó por el suelo a todos los activos, incluso el cobre. Tras bajar de los US$ 2,1 la libra, el metal comenzó con una notable escalada dado la fuerte demanda de China que volvía poco a poco a la normalidad tras el encierro por las cuarentenas. Poco a poco al alza del precio se le fueron sumando factores como la liquidez del mercado, una mayor demanda ante la apertura de otras economías y expectativas de la transformación hacia una energía más verde, para lo que se requiere mayor cobre.

El rally dejó al cobre nuevamente sobre los US$ 4 la libra y en el mercado se comenzó a hablar de un supreciclo del commodity. En marzo los inversionistas tomaron una pausa ante las dudas del mercado por la demanda china, pero ahora el precio nuevamente comenzó con una escalada que lo tiene cerca de los US$ 4,6 la libra, su máximo valor en la historia. Desde hace unas semanas algunos bancos de inversión comenzaron a colocar al cobre en la órbita de los inversionistas ante la importancia que tendrá la llamada revolución verde en la matriz energética mundial. De hecho, Goldman Sachs lo comparó con el petróleo y proyectó precios cercanos a los US$ 7 la libra. A lo anterior se sumó que EEUU se comprometió a reducir en 50% sus emisiones al 2030, lo que supone una fuerte inversión en infraestructura verde.

Por último, las dudas con chinas se disiparon cuando reportó un crecimiento del PIB superior al 18% en el primer trimestre.

¿Chile también presiona?

En las últimas jornadas desde el mercado también atribuyen que Chile está jugando papel importante en las últimas alzas, ya que las presiones políticas generadas por el tercer retiro del 10% han generado movilizaciones en puertos, poniendo más presión a la oferta que ya está ajustada.

A más largo plazo, a los productores les preocupa que los planes para aumentar los impuestos a las mineras puedan sofocar la inversión y hacer que el país sea menos competitivo.

"Los cuellos de botella de suministro tanto en materias primas como en fletes continúan respaldando el precio", dijeron analistas de BMO Capital Markets.