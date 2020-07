Cobre escala sobre los US$ 2,80 y logra recuperar todo lo perdido en el año

Commodities

El metal industrial se ha visto beneficiado por las señales de recuperación de la economía china y preocupaciones por el recorte de producción en Chile.

Aunque el entorno de mercados financieros internacionales no está exento de riesgos en este momento, y todavía no hay visibilidad sobre el ritmo que tendrá la recuperación económica después de la pandemia, el optimismo en el mercado del cobre no se extingue.

Hoy el metal industrial dio un nuevo salto en la Bolsa de Metales de Londres, ubicándose en su mayor valor en más de seis meses.

Datos de Cochilco muestran que la principal exportación del país subió un 1,77% hoy, ubicándose en US$ 2,8096 por libra. Esto lo deja un 0,62% por encima del precio con el que cerró diciembre del año pasado.

El entusiasmo detrás del rally que ha vivido el cobre en las últimas semanas viene de la mano de una mejora de las expectativas con respecto a la economía china, que recientemente ha estado mostrando una reactivación de la actividad fabril.

El país asiático es el mayor consumidor de metales del mundo, por lo que los vaivenes de su economía son cruciales para el balance del mercado de commodities.

Esta mayor demanda ha dejado una huella en los inventarios del cobre, un dato monitoreado de cerca por los agentes del mercado. Si bien las existencias en la Bolsa de Shanghai experimentaron un alza la semana pasada, aumentando en 14 mil toneladas hasta las 114 mil toneladas, han estado cayendo a paso firme desde marzo de este año.

A esto se suman preocupaciones por el lado de la oferta, dado el impacto que la pandemia de Covid-19 podría tener en las operaciones mineras, especialmente en Chile. Esto ha llevado a sectores del mercado a prever una posible disminución de producción en el mercado, ajustando los precios al alza.