Cobre queda nuevamente al filo de los US$ 4,3 ante más señales de un "boom verde" y ajuste del mercado

Commodities

En la Bolsa de Metales de Londres el commodity cerró la jornada con un alza de 0,99%, por lo que su valor quedó en US$ 4,289 la libra.

En la medida que el mercado del cobre se sigue ajustando a las perspectivas de una mayor demanda ante el boom de la energía verde, el principal producto de exportación de Chile sigue escalando, llegando a los mismos niveles vistos a fines de febrero.

En la Bolsa de Metales de Londres el commodity cerró la jornada con un alza de 0,99%, por lo que su valor quedó en US$ 4,289 la libra. Ya está muy cerca de los US$ 4,36 de febrero, lo que su vez eran niveles no vistos desde el 2011.

El alza se está dando cuando las mineras reportan una menor producción en los primeros meses del año, lo que sumado a una reactivación en la demanda tiene a la industria atenta a cómo evoluciona la situación, hablando incluso de una "disponibilidad física restringida".

El cobre se ha visto beneficiado en el último año en la medida que China tuvo un fuerte repunte tras el coronavirus, a lo que se suma el impulso en la demanda que se espera que de la descarbonización de la matriz energética del mundo. Expertos coinciden en el rol fundamental que jugará el cobre en esta transformación, de hecho, Goldman Sachs calificó al metal como el nuevo petróleo.

En la jornada además se desarrollará una cumbre energética mundial, en la cual se espera que Joe Biden anuncie que EEUU reducirá su emisión en 50% al 2030.