Cobre registra fuerte caída por virus en China y aumento de inventarios

Commodities

El cobre en la bolsa de metales de Londres perdía 1,6% a US$ 6.161,50 la tonelada (US$ 2,79 la libra), la baja diaria más alta desde el 31 de octubre.

Los precios del cobre caían el martes mientras los inversionistas liquidaban posiciones alcistas que habían tomado recientemente, debido a los temores de que una nueva cepa de coronavirus en China pueda impactar el crecimiento económico en el principal consumidor de metales del mundo.

El metal utilizado usualmente como un barómetro de la salud de la economía también sufrió bajas después de que los inventarios en Londres subieron en un tercio, entregando un impulso a las existencias después de meses de deterioro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que el nuevo tipo de coronavirus surgido en China probablemente se seguirá extendiendo en el país y quizás en otras naciones en los próximos días.

China además se está preparando para su feriado de Año Nuevo Lunar, que se inicia el 24 de enero, y muchos operadores están cerrando sus posiciones anticipadamente. El feriado suele congregar a millones de personas que viajan en el país, lo que ha alimentado los temores de una propagación del virus.

"Incluso aunque esto (el virus) está en una escala relativamente pequeña ahora, está golpeando la confianza", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhagen.

