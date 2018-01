Cobre retrocede a su menor nivel en más de un mes

Commodities

Así, el precio del metal rojo se ubica en US$ 3,13 la libra. En lo que va del año el valor del commodity ha retrocedido un 3,52%.

No ha sido un buena semana para el cobre. No fue suficiente la baja del dólar y las buenas perspectivas de crecimiento en China.

Del mismo modo, los futuros del cobre bajaban un 1,99% a los US$ 3,15 debido a un aumento en los inventarios del metal.

"Es un alza muy importante (en los inventarios) que no ocurría hace semanas, que fue de un 17% y eso el principal causante de la baja de hoy", explicó desde EuroAmerica la analista Martina Ogaz.

Respecto al devenir en el corto plazo, Ogaz relativiza la situación: "Depende de los nuevos datos de inventario. a veces ha pasado que siguen bajando por una semana, lo que podría significar nuevas correcciones al precio".

Pero este no sería el único factor implicado, "lo otro sería el nivel del dólar a nivel internacional, que había estado subiendo a primeras horas de hoy, pero ahora ya vuelve a los niveles de los días anteriores", comentó la analista.

No obstante, no todo pinta tan mal para el valor del commodity: "Los fundamentos llevarían al precio del cobre a situarse en torno a US$ 3,20 la libra a lo largo de 2018", señalaron desde BCI.