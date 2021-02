Cobre se afirma sobre los US$ 4,1 la libra y prácticamente duplica su valor en menos de un año

Commodities

En el mercado de futuros de Chicago la materia prima experimenta a esta hora una leve corrección de 0,4% a US$ 4,13 la libra.

El cobre sigue brillando en los mercados internacionales dándole buenas noticias a la economía chilena en este inicio de año. Y es que el metal se afirma sobre los US$ 4,1 la libra tanto en la Bolsa de Metales de Londres como en su precio futuro en la Bolsa de Chicago.

El principal producto de exportación de Chile ahora mira de reojo otro hito: subir 100% en menos de un año. En marzo del año pasado el commodity tocó el piso de los US$ 2,09 la libra tras los catastróficos efectos de la pandemia dieron un mazazo a la economía mundial y con ello al cobre.

Tras superar el lunes en Londres los US$ 4 la libra, ante una demanda que se mantiene firme considerando las señales de recuperación global y una oferta que parece no alcanzar para cumplir con los requerimientos, el cobre se afirma ahora sobre los US$ 4,1 la libra a esta hora en la capital inglesa.

Codelco celebra

El alza del cobre trae buenas noticias para Chile, pero especialmente para Codelco. A la estatal le viene de muy buena forma los recursos adicionales que tendrán sus arcas.

En conversación con Diario Financiero, la cuprífera detalló que si estos niveles se mantienen se podrá generar la caja necesaria "para continuar asegurando el financiamiento de nuestro plan de inversiones".