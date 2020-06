Cobre se encamina a su cuarta alza semanal consecutiva pese al fuerte ajuste de ayer

Commodities

Los precios del cobre suben este viernes en la Bolsa de Metales de Londres y se encaminan a su cuarta semana consecutiva debido a que la caída de inventarios apuntaba a un repunte de la demanda y los operadores esperaban compras sustanciales del mayor consumidor global, China .

De acuerdo con Reuters, el metal, mayor producto de exportación de Chile, también era impulsado por el avance de los mercados bursátiles globales y los precios del petróleo, luego de un despliegue del jueves que puso nervisio a los inversionistas, en la peor sesión de Wall Street desde mediados de marzo.

Los futuros del cobre a tres meses ganaban un 0,8% a US$ 5.809 la tonelada (US$ 2,63 la libra) a esta hora y sumaba cerca de un 2% en la semana.

El jueves tocó los US$ 5.928 (US$ 2,68 la libra) su mayor nivel desde el 24 de enero y cerca de su máximo previo a la pandemia del coronavirus de US$ 6.343.

"Con la flexibilización de los confinamientos por el coronavirus en muchas partes del mundo (...) la demanda está creciendo, especialmente en lugares como China", dijo el analista Nitesh Shah de WisdomTree a Reuters

El especialista añadió que el cobre se está moviendo en paralelo con los mercados bursátiles y más estímulo económico podría impulsar el precio.

Los trabajadores mineros sindicalizados de Chile, a su vez el mayor productor mundial de cobre, indicaron que la salud es más importante que las metas de producción.