Cobre se posiciona sobre los US$ 4,3 y la mayor empresa de fundición de China respalda el alza

El cobre cierra la semana en niveles que vuelven a pensar que el principal producto de exportación superará su mayor valor registrado en la historia y que data de febrero de 2011 cuando superó los US$ 4,6 la libra.

En un escenario en el que las cifras que confirman el alza de la demanda de China y las espectativas que pueden generar para el cobre un boom de la energía verde llevan a que los futuros del metal superen los US$ 4,3 en el Comex.

Por su parte, en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,74% y alcanzó los US$ 4,33 la libra.

La última voz que viene a confirmar el buen momento para del commodity viene de Jiangxi Copper Co, la mayor fundición de cobre de China.

"Los fundamentos del mercado son favorables y confío en que el cobre alcanzará los US$ 10.000 la tonelada métrica (US$ 4,53 la libra)", dijo Chen Yunian, vicegerente general de la entidad en una conferencia de la industria en Shanghai. La proyección no considerba un marco de tiempo.

De acuerdo a lo informado por Bloomberg, Chen Yunian, basó su estimación a la cifra del producto interno bruto de China del primer trimestre que alcanzó un récord de 18,3% y a una recuperación de la economía a nivel global.

Si bien el pronóstico de Jiangxi está apenas por debajo del récord de febrero de 2011, en el mercado esperan que el metal supere ese nivel y suba sustancialmente en los próximos años. Goldman Sachs Group Inc. calificó al cobre como el nuevo petróleo y espera que llegue a US$ 6,8 la libra el 2025. Por su parte, Citigroup Inc. ha dicho que los precios pueden llegar a US$ 4,76 en los próximos meses y Trafigura Group -el mayor comerciante del cobre en el mundo-lo ve también en US$ 6,8.

La tendencia que se está viendo hacia una matriz de energía menos contaminante a nivel mundial beneficia al cobre, considerando que será un elemento fundamental para esa transformación. Ayer Joe Biden dio un gran impulso al anunciar en una cumbre energética mundial que EEUU reducirá su emisión en 50% al 2030.