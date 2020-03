Cobre vuelve a las caídas y Citi espera que el precio del metal baje de los US$ 2 la libra pronto

Commodities

De acuerdo a las cifras de Bloomberg, el valor del metal a tres meses se cotiza en US$ 2,16 la libra, lo que representa un 0,5% menos respecto al cierre de ayer.

Tras la fuerte recuperación de ayer, el cobre retomó las caídas en su precio futuro justo cuando Citi estimó en un informe que el principal producto de exportación de Chile aún tiene espacio para nuevas bajas.

El commodity entró en un espiral bajista ante los catastróficos efectos del coronavirus en la economía china y global. Además, los expertos dudan de que los estímulos del gobierno de Beijing sirvan para apuntalar el precio.

Pero desde Citi estimaron que el cobre podría continuar con las caídas, por lo que esperan que incluso baje de la barrera de los US$ 2 la libra en los próximos meses. En un reciente informe, el banco de inversión recortó la proyección del metal desde US$ 5.000 la tonelada a US$ 4.300 la tonelada, lo que equivale a US$ 1,95 la libra.

Los excedentes de producción esperados a corto plazo es uno de los argumentos de Citi para el ajuste.

Pero en el largo plazo se espera que el cobre sea atractivo, ya que Citi indicó que en una visión de 12 meses, el cobre y el paladio destacan como atractivos para los inversionistas.

"El impacto del virus recién comienza a sentirse en algunos de los principales países productores de metales como Chile, Perú, Australia, Brasil y, más recientemente, Sudáfrica", dijo Citi al hablar de recorte en la producción.