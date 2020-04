Cobre vuelve a subir por expectativas de nuevos estímulos y pandemia menos severa

Commodities

El precio del metal rojo, principal producto de exportación del país, escala a máximos de casi tres semanas. Eso sí, analistas no se confían y afirman que podría verse una nueva caída en el precio del commodity durante las próximas semanas.

El precio del cobre escala más de 4% a esta hora -hasta máximos de casi tres semanas-, ante señales de que la pandemia de coronavirus podría estar ralentizando su ritmo de propagación y esperanzas de fuertes estímulos monetarios para reparar los daños económicos.

El valor futuro del metal rojo a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres trepaba un 4,03%, a US$ 5.080 (US$ 2,3 la libra) la tonelada, cerca de máximos no vistos desde el 18 de marzo.

No obstante aquello, algunos analistas se mostraron cautos con el segundo avance consecutivo diario de los metales industriales, ya que está vinculado al alza de otros activos de riesgo, como las acciones.

"No creo que estemos fuera de peligro aún. Los problemas de demanda son más severos que la reducción de suministros y pienso que es muy pronto para decir que todo estará bien. No me sorprendería ver un fuerte declive de los precios en las próximas semanas", dijo a Reuters Daniel Briesemann del banco Commerzbank en Fráncfort.

Agregó que "cuando tengamos más datos de la situación económica en general o sobre la demanda de metales, creo que estos datos serán devastadores y podrían poner fin a la racha positiva".

China reportó el martes una baja en los casos nuevos de coronavirus, mientras que cifras recientes mostraron una tasa más lenta de las infecciones también en Italia, España y en las zonas más afectadas de Estados Unidos.