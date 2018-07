Cochilco baja proyecciones para el cobre por guerra comercial

Commodities

Las escaramuzas comerciales entre China y EEUU preocupan, pero los fundamentos siguen estando ahí, dice la entidad.

Es el tema que ha marcado los últimos meses en la cotización del cobre, y no podía estar ausente en la última versión del informe de tendencias de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco). La guerra comercial es la protagonista en el mercado de commodities metálicos.

Es más, debido a la incertidumbre que genera la duración de las tensiones comerciales entre China y EEUU, el organismo técnico decidió rebajar sus proyecciones para el precio del metal para este y el próximo año.

Cochilco bajó la estimación de precio promedio para 2018 de US$ 3,06 por libra a US$ 3,00, y corrigió levemente la proyección para 2019 de US$3,11 a US$ 3,10.

Durante la presentación del informe, el director de estudios de la entidad gubernamental, Jorge Cantallopts, destacó que la guerra comercial ha impactado a los precios en los últimos meses, pero destacó que también se han visto golpeados por un fortalecimiento del dólar a escala global y por el alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU, que han provocado una disminución del apetito por riesgo a nivel internacional.

Fuera del factor comercial, que podría generar más volatilidad en la medida que no se resuelvan las tensiones que enfrentan a EEUU con China y, más recientemente, con la Unión Europea, las variables fundamentales juegan a favor de una apreciación del cobre.

“El mercado sigue estando bastante sano en términos de fundamentos”, destacó Cantallopts, agregando que “ha habido una sobrerreacción” en el mercado de cobre en correlación con la bolsa china.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, concordó con el diagnóstico, asegurando que “está primando la economía real”, con las proyecciones de oferta y demanda dando luces de optimismo para la principal exportación del país.