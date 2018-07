Derrumbe de materias primas extiende su contagio hacia activos emergentes

Commodities

Las acciones de las mineras son las primeras víctimas, pero el impacto se está notando en las monedas de los economías emergentes productoras de materias primas, y podría estar afectando ya la demanda global y las decisiones de inversión.

Que no lo engañe la relativa calma en los mercados financieros: los datos en la cadena global de suministros están enviando señales de alarma.

Los commodities se hundieron este jueves dentro del terreno de corrección (una caída de 10% desde su anterior peak), cayendo nuevamente ante el fortalecimiento del dólar y las crecientes tensiones en el comercio global. Entre los últimos hitos, el cobre cayó por debajo de los US$ 6.000 la tonelada, el petróleo West Texas Intermediate está probando los US$ 68 por barril, y el oro se hundió bajo los US$ 1.220 la onza.

Los movimientos de los metales, en particular, son clave para los inversionistas. Los precios en el sector pueden ser usados para predecir el ritmo del crecimiento global antes que otras mediciones, como las encuestas a las empresas o los datos de comercio, siquiera estén disponibles.

“Los precios de los metales están muy correlacionados con la actividad económica mundial y son un buen predictor de corto plazo para los movimientos del PIB”, señala el economista del Banco de Inglaterra, Tom Wise, en un estudio publicado en el blog del banco central. “Su consumo se mueve muy cerca del PIB”.

Con el Bloomberg Commodity Index cayendo 10% desde su tope de casi tres años de mayo, así está afectando la reciente ola vendedora a otros activos:

Impacto en las acciones

Los efectos se están notando claramente en los mercados de acciones, con las mineras como los papeles de peor desempeño en el Stoxx Europe 600 Index este mes.

Que las mineras estén fuertemente expuestas a los precios de los metales es esperable, pero la relación está aumentando. Un movimiento de 10% en el LMEX Index de seis metales base correspondió a un movimiento de 7% en el sub índice Stoxx Europe 600 Basic Resources el año pasado. Esa es la correlación más fuerte de la última década, según datos recopilados por Bloomberg.

Efecto en las monedas

La debilidad en el precio de los materiales se está extendiendo además hacia las monedas de las naciones productoras.

Casi todas las 22 materias primas que conforman el Bloomberg Commodity Index han caído desde sus peaks de mayo, salvo por el ganado vivo, algodón y los futuros del jugo de naranja. El cobre, frecuentemente usado como un indicador de la economía global debido a su amplio rango de aplicaciones industriales, cayó 18% en ese período.

El mismo panorama se puede ver en las divisas emergentes, donde 21 de las 24 seguidas por Bloomberg han caído. Los mayores perdedores incluyen a naciones como Sudáfrica, un productor de metales base y preciosos, al igual que carbón; Brasil, que exporta concentrado de hierro, productos agrícolas y petroleros; Chile, un importante productor de cobre; y Rusia, que depende del gas natural, los metales y otras exportaciones de commodities.

“Una inminente guerra comercial y la incertidumbre sobre la demanda china están afectando a los precios de los commodities y las divisas relacionadas”, explicó Georgette Boele, estratega de divisas y metales de ABN Amro Bank. “Mientras haya nerviosismo sobre China, los commodities seguirán expuestos a la guerra comercial”.

En un círculo vicioso, tanto las divisas de las naciones productoras como los commodities afrontan no solo la amenaza de una desaceleración provocada por el proteccionismo, sino también el fortalecimiento del dólar, que se apreció por tercer día consecutivo este jueves. La divisa está obteniendo soporte de la disputa comercial, a medida que el crecimiento estadounidense se mantiene robusto y los inversionistas se pasan a activos en ese país.

Dolor emergente

La combinación resulta tóxica para los activos de otras naciones emergentes. La correlación entre el Bloomberg Commodity Index y el MSCI Emerging Markets Index de acciones se ha fortalecido. En abril alcanzó su nivel más alto en más de cinco años.

Por supuesto, la debilidad en las materias primas puede ser un golpe a la confianza que no tenga nada que ver con los fundamentos. Analistas en ING Bank y Commerzbank creen que la ola vendedora está llegando a su piso y esperan que los precios se recuperen en el último trimestre, cuando las hostilidades por la guerra comercial pasen.

“Los precios han caído demasiado y esperamos un brusco contramovimiento una vez que la situación se calme”, comentó Daniel Briesemann, analista de Commerzbank, en una entrevista telefónica. “Muchos especuladores ya han retirado sus posiciones de modo que los vientos en contra para los metales base deberían comenzar a pasar. Más aún, los fundamentos en casi todos los casos muestran mercados estrechos”.

Mientras tanto, el efecto contagio de los precios de los metales hacia otros mercados no es directo porque las materias primas tienen un doble rol como costo de producción al igual que barómetro de la demanda. Cuando los precios caen pueden transmitirse hacia la economía real, actuando en contra de la inflación y resultando potencialmente en políticas monetarias más expansivas, lo que a la larga puede ayudar a los activos financieros.

El bucle de la caída en la demanda

Sin embargo, menores precios de las materias primas tienen implicancias inmediatas para el gasto en inversión, y pueden afectar el ánimo de los consumidores. Por ejemplo, hasta 10% de la producción de cobre actualmente no es rentable, según una investigación de BMO Capital Markets. Eso eventualmente puede significar despidos o menores inversiones de capital, lo que se retroalimenta hacia la demanda global.

“El daño potencial a la economía global va más allá del comercio”, dice Jon Harrison de TS Lombard en un reporte a sus clientes. “La incertidumbre puede estar desalentando ya inversiones y los activos de los mercados emergentes van a reaccionar a las amenazas de EEUU de nuevas escaladas incluso si sus acciones de amenaza a la larga no se aplican”.