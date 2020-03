Descalabro en el mercado del petróleo: precio del crudo se derrumba ante choque de Arabia Saudita con Rusia

Commodities

Rusia no aceptó la propuesta de recorte de producción de la OPEP y el reino dio un vuelco: aumentó el bombeo y disminuyó el valor del barril.

Hay que retroceder hasta la guerra del golfo para encontrar una caída con estas magnitudes para el precio del petróleo. Y es que el crudo literalmente se derrumba en los mercados internacionales en la medida que Arabia Saudita desató una guerra en el precio del commodity.

Con esto -y de acuerdo a cifras de Bloomberg-el referencial WTI perdía 25% y se cotizaba cercano a los US$ 30 dólares el barril. Por su parte, el Brent perdía terreno en cifras similares, por lo que su precio de mercado apenas superaba los US$ 35,

¿Qué pasó? Fue el jueves pasado que los países miembros de la OPEP aceptaron la propuesta de Arabia Saudita de reducir en en 1,5 millones de barriles diarios como respuesta a la caída de la demanda global por el coronavirus. Pero Rusia -país no miembro del la organización- no aceptó la medida, lo que llevó a que Arabia Saudita se saliera de todos los protocolos y anunciara el fin de semana un recorte su precio oficial de venta para abril en todos sus grados de crudo a todos los destinos. Además, también elevará desde el próximo mes a más de 10 millones de barriles por día (bpd) su producción. Todo lo anterior con el fin de no perder cuota de mercado ante Rusia y Estados Unidos, el cual ha disparado su producción a cifras récord gracias al auge de 'shale oil'.

Ante el inesperado movimiento, Goldman Sachs redujo sus proyecciones sobre el precio del Brent hasta los US$ 30 para los próximos meses. Según las estimaciones del banco de inversiones, la combinación del impacto del coronavirus en la demanda y el aumento de la oferta provocarán un exceso de suministro de 1,2 millones de barriles diarios en el tercer trimestre.