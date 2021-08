Dólar sigue imparable: analistas del mercado prevén que llegará a $ 800

Commodities

El tipo de cambio ha subido $ 19 en dos días y ayer casi llegó a $ 780, impulsado por factores locales. La incertidumbre política y la discusión de un nuevo retiro del 10% empujaron a la moneda chilena.

El precio del dólar subió ayer $ 10 hasta los $ 778,36, según datos de Bloomberg. Con esto acumula un alza de $ 19 en dos días. En el mercado encienden las alarmas y advierten que la divisa volvería a los $ 800.

El pronóstico se basa en el análisis técnico del comportamiento que ha tenido históricamente el mercado del dólar en Chile. “El gráfico me dice que después de tocar los niveles de $ 770 a $ 775 que se superaron hoy (ayer), el próximo nivel son los $ 800”, explica el subgerente de sales & trading en Fynsa, Gustavo Gallardo.

El chief strategist de Acciona Capital, Fernando Montalva, coincide en el análisis técnico: “Creo que no se detendrá hasta tocar los $ 800”.

El tipo de cambio superó por primera vez la barrera de los $ 800 el 14 de noviembre de 2019, tras el estallido social, y no ha vuelto a ese nivel desde el 15 de octubre de 2020.

La presión local

Lo primero que aclaran los analistas sobre la reciente alza es que el tipo de cambio local “se ha descorrelacionado de todos los drivers externos como otras monedas emergentes, índice del dólar y el apetito por riesgo”, dice Montalva.

Por eso el análisis debe dirigirse hacia el plano local. “La depreciación del peso está relacionada con nuestros riesgos locales políticos”, señala el economista de STF Capital, Sergio Godoy.

Pero estos riesgos no son nuevos. El viernes, el Ministerio de Hacienda informó que subastará US$ 4.700 millones en agosto, lo que fue menos de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, no sería suficiente para contener el alza que sigue generando la incertidumbre en el billete verde.

Además, en un escenario donde comienza el debate por el cuarto retiro de las AFP, algunos actores ya estarían especulando que el Banco Central continuará comprando papeles de renta fija a las AFP. Eso aumentaría la oferta de pesos en Chile.

Por último, el precio del cobre ha caído 1,68% en dos días hasta US$ 4,35 la libra, según datos de Cochilco. Al ser el principal producto de exportación chileno, cuando su precio cae, el peso también pierde fuerza contra el dólar.

Pese al fuerte salto que tuvo el dólar en Chile, en el mercado creen que se trata de flujos puntuales. El alza debería detenerse, a menos que aumente el riesgo en el extranjero.

Bolsa en mala racha

Por el lado bursátil, el S&P IPSA retrocedió por tercera jornada y ayer cayó 0,11% a 4.207 puntos. Las principales preocupaciones de los inversionistas han sido el cuarto retiro y la variante Delta.

Las mayores caídas de la jornada fueron lideradas por papeles como Parque Arauco e Itaú que retrocedieron 2,98% y 2,86%, respectivamente. Les siguió la disminución de Cencosud de 2,68%.

La compañía que más retrocedió fuera del índice fue Clínica Las Condes, con una caída de 4,26%.

Por otro lado, las alzas fueron lideradas por CCU, que subió 8,33%. Luego vino SQM-B que ganó 2,54%y Entel que avanzó 1,70%.