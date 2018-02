Draghi: prohibir o regular el bitcoin no está entre las tareas del BCE

Commodities

El presidente del organismo europeo volvió a advertir de los riesgos de invertir en criptomonedas.

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), indicó este martes que prohibir o regular el bitcoin no está entre las tareas del organismo que dirige.

"Muchos de ustedes plantean preguntas sobre si el BCE va a prohibir el bitcoin o si va a regularlo", apuntó Draghi en una respuesta en vídeo a preguntas de los ciudadanos . "Tengo que decir que eso no es responsabilidad del BCE", expresó.

Por otro lado, consultado sobre si una persona debería comprar bitcoins, Draghi, que ha vuelto a advertir de los riesgos de invertir en criptomonedas, ha dicho que, "francamente, lo pensaría cuidadosamente".

En este sentido, el economista italiano ha señalado que el precio del bitcoin es muy volátil y que las criptodivisas no están respaldadas por ninguna institución pública.

Tecnología 'blockchain'

En cuanto a la tecnología 'blockchain', Draghi afirmó que es "bastante prometedora" y que espera que aporte "muchos beneficios" en el futuro.

No obstante, el presidente del BCE dijo que todavía no es lo suficientemente segura como para ser utilizada por los bancos centrales. "Estamos muy interesados en esta tecnología, pero todavía no es segura. Debemos analizarla e investigar más", explicó.