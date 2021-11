El barril del crudo Brent cae por debajo de los US$ 80

Commodities

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero descendió este jueves por debajo de la barrera de los US$ 80 al empezar la jornada a US$ 79,83, un descenso del 0,56 % respecto al cierre de la jornada anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cotizó ayer en el International Exchange Futures al cierre de la sesión a US$ 80,23, lo que supuso una caída de US$ 2,15 frente a la anterior negociación, cuando cerró en US$ 82,43.

El petróleo bajó después de que la Organización de Países Exportaciones de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de Energía advirtieran de un posible exceso del suministro, mientras que hay inquietud por el aumento de los contagios de la COVID-19 en Europa.

Además, los analistas resaltan que al parecer EE.UU. estaría pidiendo a otros grandes consumidores de crudo del mundo, como China y Japón, que consideren liberar reservas para reducir los precios, después de que éstos superasen los US$ 80 las últimas semanas.