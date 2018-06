El cobre no para de subir y ya se acerca a los US$ 3,30 la libra

Commodities

Excelente semana para el cobre en la Bolsa de Metales de Londres que solo supo de alzas y acumuló un avance de 6,58%.

Esta escalada del commodity lo tiene a sólo un paso de alcanzar los US$ 3,30 la libra. Hoy cerró en US$ 3,29422, esto es un aumento de 0,23% respecto al cierre previo y su mejor nivel desde el 23 de enero cuando la libra se transó en US$ 3,30442.

En tanto, precio futuro a tres meses se elevó 0,12% y se fijo en un precio de US$ 3,29671. En tanto, los inventarios disminueron 1,01% hasta las 307.075 toneladas métricas.

El brillante comportamiento de nuestro principal producto de exportación se debe al debilitamiento general del dólar y el temor del mercado ante las conversaciones por la negociación colectiva de Escondida. También está respaldado por positivas referencias "macro" desde Estados Unidos y China.

Los expertos consultados por Diario Financiero ya pronostican que la cotización del metal rojo se ubicaría entre US$ 3,1 y US$ 3,5 la libra hacia fines de año.