El cobre repunta más de 1% en Londres y nuevamente se ubica sobre los US$ 3 la libra

Commodities

El principal producto de exportación chileno se cotizó en US$ 3,032 la libra.

Un nuevo repunte experimentó el precio internacional del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en una semana marcada por la volatilidad del metal rojo en los mercados internacionales.

Este jueves el principal producto de exportación chileno avanzó 1,26% a US$ 3,032 la libra, según información entregada por Cochilco. En tanto, los contratos a tres meses del metal incrementaron su valor un 1,19% hasta los US$ 3,048 libra.

Con esto, el commodity recupera el piso técnico de los US$ 3 por unidad, nivel en los que las cotizaciones han dudado si mantener o no durante la semana. El lunes fue la primera vez en el año en que perdió dicha barrera, tras caer con fuerza un 2,37%. Pero el martes recuperó casi todo lo perdido avanzando 2,18%. Ayer en tanto, volvió a caer aunque con un ritmo más moderado, de solo 0,6%, lo suficiente para testear nuevamente niveles debajo de los US$ 3 la libra.

Por su parte, los inventarios se redujeron un 1,31% hasta las 383.075 toneladas métricas, un descenso de 5.100 frente al cierre pervio.

Según el jefe de análisis de XTB Latam, Renato Campos, la volatilidad par el metal rojo se ha dado "a pesar de no conocer grandes referencias macroeconómicas durante los últimos días".

Respecto de los factores que inciden en el movimiento de su valor a nivel internacional, el analista comentó que "los especuladores continúan revisando un crecimiento óptimo de las economías asiáticas y por ende una mayor demanda del commoditie a nivel mundial, donde los temores por conocer una guerra comercial entre Estados Unidos y China podría afectar el crecimiento de éstas en torno a un 1% de alcanzar a ejecutarse las directrices del presidente republicano, Trump".