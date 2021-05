El hierro se une al cobre y se convierte en nuevo protagonista del boom de los commodities: subió 7% en un día

Commodities

Desde marzo del año pasado ha subido más de 220%. Ayer cerró en US$ 220 la tonelada, impulsado por una mayor demanda de China.

El boom de los commodities al parecer no tiene techo. Aunque por ahora en el mercado evitan hablar de un "superciclo", lo cierto es que el alza de metales como el cobre y el hierro no solo alimentan las arcas fiscales y privadas, sino que también generan un marcado optimismo de acercarse a la anhelada recuperación económica post Covid-19.

Ayer si bien el precio del cobre tuvo una leve baja (cerró en US$ 4,86 la libra), el récord que batió el viernes, al superar US$ 4,6 la libra y saltar hasta US$ 4,88 la libra, ubicó al metal rojo bajo la mirada de todos los bancos de inversiones extranjeros.

Sin embargo, el protagonista de la sesión de ayer fue el hierro, otro de los minerales que se extraen en el país y que también vive un rally. Desde marzo del año pasado, ha subido más de 220%, mientras que el cobre lo ha hecho en 128%.

El último gran movimiento del hierro se dio ayer, con un alza de más de 7% de sus futuros en la bolsa de Singapur, hasta US$ 220 por tonelada métrica seca, impulsados por la demanda de China y por las señales de recuperación de la economía.

La demanda no solo viene de China

En el caso del cobre, las expectativas de que China endurezca su normativa ambiental se han sumado como argumento alcista para el cobre, que se considera vital para la transición a la energía verde.

Al mismo tiempo, se ha incrementado la especulación de que las acereras podrían adelantar las compras de hierro antes de que entren en efecto nuevas restricciones.

La firma de análisis de commodities CRU mantiene una perspectiva positiva para el cobre y el hierro, esperando cerrar el año con promedio de US$ 4,2 – US$4,3 la libra en el caso de cobre y de US$ 130 por tonelada para el hierro.

El senior consultant de CRU, Francisco Acuña, explica que además del crecimiento de China, "la producción de acero también ha visto un aumento en Europa, Japón, Corea y Taiwán", aunque advierte que "la demanda no ha seguido esta tendencia".

Credit Suisse señaló en un reporte que 2021 será "un año extraordinario para el mercado del acero" y añadió que "el ciclo actual es claramente 'super' y, tiene espacio para funcionar como lo ha hecho la válvula de alivio tradicional del exceso de producción de acero de China".

Pero algunos analistas del mercado son más conservadores. "Vemos cobre al cobre y al hierro a US$ 8.000 y US$ 100 por tonelada dentro de doce meses. Si bien esto puede parecer demasiado conservador, no se debe olvidar que estuvieron en estos niveles hace menos de un año", dice el jefe de análisis de Next Generation, de Julius Baer, Carsten Menke.

Si bien reconoce que fueron demasiado cautelosos al evaluar el impacto de los precios de los metales, "tenemos dudas respecto a apostar este repunte, ya que creemos que muchas buenas noticias ya están en los precios en el mercado. Entre los factores positivos que se tienen en cuenta se encuentran la fortaleza de la demanda de China y la recuperación del crecimiento global, los problemas del lado de la oferta potencial y, específicamente para algunos metales como el cobre, un gran impulso de la demanda por el crecimiento de las tecnologías verdes", explica Menke.

El camino del litio

El caso del litio, que también se extrae en Chile, sería distinto. CRU espera que el año cierre con un promedio anual de US$ 7.300 – US$ 7.500 por tonelada, inferior a los US$ 8.100 por tonelada de 2020.

"Si bien se espera que la demanda siga en aumento por la electromovilidad "aun creemos que existe suficiente capacidad y oferta de litio como resultado de la última ola de inversiones", señala Acuña.