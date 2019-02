El mercado del hierro busca más oferta tras el desastre de Vale

Commodities

Los futuros del commodity de la Bolsa de Singapur llegaron a US$94 la tonelada el 8 de febrero, el precio más alto desde 2014.

El mercado mundial del mineral de hierro ha puesto sus miras en Rio Tinto Group para ver si la minera aumentará la oferta luego de las pérdidas sufridas por la brasileña Vale SA, después que dos de los otros pesos pesados de la industria dijeran esta semana que no están en condiciones de incrementar la producción de manera sustancial.

"Estamos viendo la posibilidad de oferta adicional de Rio, no como respuesta al accidente de Vale per se, sino sólo como una fuente de más toneladas que el año pasado", dijo el jueves Andrew Gadd, analista sénior de la oficina de Sídney de CRU Group, en entrevista telefónica. "Las grandes mineras, incluida Rio, no van a estar en condiciones de responder específicamente al accidente de Brasil".

El mineral de hierro dio un salto luego de que Vale se viera afectada por el derrumbe de un dique en enero y anunciara recortes de hasta 70 millones de toneladas, aunque parte de esa caída puede compensarse. El sobresalto para el mercado transportado por mar dio lugar a versiones de que podría haber un faltante esta semana aun cuando el aumento de los precios induce a otros a participar. Sin embargo, esta semana, tanto BHP Group como Fortescue Metals Group Ltd. –que junto con Rio y Vale dominan el comercio-- dijeron que no pueden aumentar la producción.

"A mediano plazo, ya teníamos por delante un mercado con exceso de oferta", dijo desde Singapur Paul Butterworth, gerente de investigación de materias primas de acero de CRU. "Ahora, quienquiera que tuviera probabilidades de retirarse no tendrá que hacerlo, y puede haber una reacción de China, una reacción de India. Y uno o dos proyectos del mundo podrían ser más viables".

Salto de los precios

Tras el desastre del 25 de enero, que causó la muerte de más de 150 personas y llevó a la industria a repensar la forma de gestionar las operaciones, los precios tuvieron un alza y luego cedieron parte de esos aumentos. Los futuros de la Bolsa de Singapur llegaron a US$94 la tonelada el 8 de febrero, el precio más alto desde 2014. El contrato más activo estaba en US$84,50 el jueves.

Rio Tinto, el segundo mayor productor del mundo, tiene previsto informar sus utilidades el miércoles, lo que dará a los ejecutivos la oportunidad de comentar la postura y las perspectivas de mercado de la compañía. En enero, días antes de la tragedia de Vale, Rio dijo que apunta a aumentar las remesas de mineral de hierro alrededor de 3,5% en 2019, pronosticando ventas de entre 338 millones y 350 millones de toneladas provenientes de Australia.

Goldman Sachs Group Inc. ha dicho que probablemente Rio sea el único gran productor que es capaz de aumentar los volúmenes de manera considerable. Macquarie Wealth Management señaló que, si bien a mediano plazo Rio tiene la mayor flexibilidad para incrementar la producción, eso requeriría un significativo aumento de capital.