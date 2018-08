El mineral de hierro caerá a menos de US$50 para final de año

Commodities

Debido a la ralentización del crecimiento en China.

Un mensaje para los inversionistas en mineral de hierro: tengan cuidado. Los precios colapsarán por debajo de los US$50 la tonelada métrica para finales de año debido a la ralentización del crecimiento en China, el principal usuario, y posteriormente experimentarán una recuperación en 2019, según RBC Capital Markets, cuyos pronósticos para una oscilación significativa de los precios contrastan con las opiniones de otras firmas.

El mineral de referencia cotizará a una media de US$50 la tonelada este trimestre, de US$47,50 en los tres últimos meses del año, y después se recuperará hasta alcanzar los US$70 el próximo año, dijeron analistas entre los que se incluye Tyler Broda en una entrevista y un comentario reciente. El mineral al contado se negociaba por última vez a US$68,80, y a una media de unos US$65 desde principios de julio, según Mysteel.com.

"El mineral de hierro está en una posición estructural cada vez más positiva, pero a medida que se ralentiza la economía china, los márgenes de acero más bajos podrían provocar caos ​​a corto plazo", dijo Broda en la entrevista.

El mineral de hierro ha resistido mejor que otras materias primas como el cobre en los últimos meses a medida que los inversores contabilizan las tensiones en el comercio mundial, un dólar más fuerte y la preocupación por una desaceleración del crecimiento en China. El apoyo a la materia prima se produjo cuando los precios del acero alcanzaron un máximos de seis años por recortes en los suministros, y los responsables de política en China quisieron compensar el impacto de la fricción comercial con Estados Unidos reforzando la economía con medidas que incluyen inversiones en infraestructura.

’Bajo presión’

No obstante, tales proyectos tardarán en impactar "el sistema que ya está bajo presión desde una perspectiva financiera", dijo Broda desde Londres, y agregó que el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos y un yuan debilitado obstaculizará la capacidad de los responsables de política para una respuesta. "Incluso con un giro hacia más gasto en infraestructura, la desventaja de este entorno aún lo supera".

En las perspectivas de RBC para unos precios de referencia más bajos a finales de año, se incluye un diferencial más reducido entre el material estándar y cargamentos de mayor grado. El diferencial entre los dos, que se disparó a US$30 por tonelada, ahora se espera que se contraiga a alrededor de US$15 en el último trimestre, dijo.

Ha habido señales mixtas de China sobre cómo gestionar la guerra comercial y otros riesgos. Mientras el Politburó señaló el mes pasado que los responsables de política se enfocarán más en apoyar el crecimiento en medio del enfrentamiento con Estados Unidos, el banco central dijo que no aplicará ningún estímulo "fuerte" y que no usará el yuan como herramienta. El Banco Popular de China no adoptará estímulo al estilo de "riego por inundación", según un informe trimestral de política el viernes.

"La economía china ha mantenido su capacidad de recuperación durante los primeros meses de 2018, pero una desaceleración cíclica prevista, unas condiciones monetarias cada vez más difíciles y un mayor riesgo de aranceles para la economía en general apunta a una desaceleración en la segunda mitad de la demanda de acero en China", dijo RBC en el comentario, en el que también participaron James Bell y Barbora Baluskova.