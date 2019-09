El oro se afianza sobre los US$ 1.500 la onza tras las tensiones que asoman en el mercado

Commodities

El mineral dorado se afianza sobre los US$ 1.500 la onza tras las tensiones que asoman en el mercado.

La incertidumbre política que asoma en Estados Unidos por la posibilidad de que el presidente Donald Trump pueda ser destituido tras el anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de iniciar el proceso de impeachment, sumado a cómo sobrevivirá el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson tras el revés que sufrió en la Corte Suprema de Gran Bretaña para llevar a cabo su plan de salida de la Unión Europea ha socavado el apetito por las acciones mundiales.

Esto ha provocado que los inversionistas vuelvan a recurrir a un viejo y confiable refugio: el oro. El metal dorado se cotiza en cerca de los US$ 1.534 la onza. De esta forma, el oro se afianza sobre el piso de los US$ 1.500 luego que durante la segunda semana de septiembre el mineral llegará a caer de esta barrera. Incluso, ayer tocó su máximo valor en tres semanas tras alcanzar los US$ 1.540 la onza.

En el mercado apuntan que el valor del metal preciado ha estado influido positivamente en las últimas jornadas ante las tensiones que ha enfrentado la renta variable a nivel mundial.

Desde Julius Baer indicaron frente al alza que ha experimentado el mineral dorado que "creemos que el impacto en el mercado del oro debería ser limitado y no duradero. Dicho esto, el crecimiento aún inestable, una mayor relajación monetaria y otra escalada de las tensiones comerciales deberían impulsar los precios al alza a corto plazo, justificando una visión constructiva sin cambios sobre el oro. La demanda de oro como refugio seguro debería mantenerse fuerte. En este contexto, todavía vemos que los precios del oro se mueven más alto en el corto plazo, alcanzando US$ 1.575 por onza en un horizonte de tres meses".