El petróleo acelera su rebote ante el temor a los sabotajes de Irán

Commodities

En sus máximos intradía el Brent roza los US$ 62, mientras que el barril tipo West Texas se acerca a los US$ 53.

En apenas 24 horas el precio del petróleo ha tenido tiempo de desplomarse cerca de un 4% y recuperar otro 4%. La reacción de hoy permite sacar la cotización del barril de Brent de sus mínimos de cinco meses, desde enero.

El inesperado aumento de los inventarios semanales de crudo en EEUU y las perspectivas bajistas sobre la demanda de petróleo si persisten las tensiones comerciales hundieron ayer cerca de un 4% su cotización. El barril de Brent perdió un 3,72%, hasta los US$ 59,97, y el West Texas, de referencia en EEUU, cayó un 4%, hasta los US$ 51,14.

La reacción desde mínimos de enero no ha sido menos contundente. El barril de Brent no sólo ha recuperado la barrera de los US$ 60. Durante esta mañana las subidas han llegado a superar el 3%. En sus máximos intradía el Brent roza los US$ 62, mientras que el barril tipo West Texas se acerca a los US$ 53.

Los inversionistas han aparcado momentánemente las dudas sobre la evolución de la demanda de crudo, y las preocupaciones se desplazan hacia el lado de la oferta, y más concretamente, del suministro en el Golfo Pérsico.

Los mercados reaccionan con contundencia a los "incidentes" registrados en dos buques petroleros en el Golfo de Omán, el 'Front Altair', con bandera de las Islas Marshall, y el 'Kokuka Courageous', de Panamá. Los dos buques fueron evacuados por sendos incendios. En el caso del Front Altair, algunas fuentes apuntan incluso que podría haber sido alcanzado por un torpedo.

El grupo de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO), que forma parte de la Royal Navy, "está investigando" lo sucedido, pero los analistas apuntan claramente a Irán. Los incidentes se han registrado en el Estrecho de Ormuz, el que separa las costas de Emiratos Árabes Unidos e Irán.

El régimen de Teherán se está viendo afectado por el embargo comercial adoptado por EEUU, como respuesta al programa nuclear desarrollado por Irán. Desde el pasado 2 mes de mayo la Administración Trump extendió a todos los países su veto a la compra de petróleo iraní.

A raíz de la imposición de este veto, en mayo Emiratos Árabes Unidos denunció que cuatro buques mercantes habían sido objeto de "sabotajes" cerca de sus aguas territoriales. La tradicional hostilidad entre Irán y Emiratos Árabes Unidos se ha acentuado ante las advertencias del régimen de Teherán contra los países que aprovechasen el embargo a su petróleo para elevar las exportaciones de crudo.

Los inversionistas temen ahora que Irán protagonice una escalada en los presuntos sabotajes realizados en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas mercantes más importantes del mundo. En las últimas semanas Irán, a través de Yahia Rahim Safaví, asesor militar del líder supremo, Ali Jameneí, ya había trasladado a los mercados la advertencia de una fuerte subida de los precios del petróleo, hasta la barrera de los US$ 100, si se agudizaba el conflicto en el Golfo Pérsico.

Un incremento de la tensión geopolítica en Oriente Medio afectaría de lleno a las perspectivas de suministro de crudo, y pondría a prueba el consenso que ha mantenido en los últimos años la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) con los recortes de producción vigentes hasta la fecha.