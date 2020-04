El petróleo ahora salta casi un 20% por las tensiones en Oriente Medio y los futuros recortes

Commodities

El presidente Trump, ha ordenado a la Armada de su país "destruir" buques iraníes si llegan a "hostigar" embarcaciones estadounidenses en el golfo Pérsico.

Por su parte, el petróleo Brent, de referencia en Europa, ha subido un 5% que le acerca a los US$ 21,4 por barril.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó un 19,7%, hasta los US$ 16,5 el barril, tras cerrar la sesión del miércoles con otro repunte del 19,1%, mientras las tensiones en Oriente Medio impulsan los precios y el límite en el almacenaje deja entrever un recorte en la producción que podría dar algo de equilibrio a los mercados.

[an error occurred while processing the directive]