El petróleo baja de la marca de US$100 por expectativa de acuerdo con Irán y confinamientos en China

Commodities

Los confinamientos por el Covid que han resurgido en China plantean riesgos para la demanda del gigante asiático. En el mercado, además, hay expectativa sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El repunte del petróleo se desinfló con fuerza por renovadas esperanzas de un acuerdo nuclear con Irán, mientras que el resurgimiento de los bloqueos de Covid en China planteó riesgos para la demanda.

El Brent para entrega en mayo retrocedía el martes US$ 8,64 a US$ 98,26 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril descendía US$ 8,69 a US$ 96,32 en las operaciones de media mañana en Nueva York.

Tras varias sesiones de fuertes subidas en el precio del crudo por la guerra en Ucrania, el Brent registra caídas significativas "ante los indicios de ciertos avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania", según los analistas de Singular Bank.

Los mismos analistas también atribuyen la caída del Brent a la preocupación despertada entre los inversores por el resurgimiento del coronavirus en China, y el impacto que pudiera tener en la demanda del petróleo.

Ante el avance del virus, China ha confinado este fin de semana la ciudad de Shenzen, de 17 millones de habitantes. Las restricciones están provocando la suspensión de operaciones de multinacionales con actividad en el país asiático, tales como Foxconn -fabricante de Apple-, Toyota o Volkswagen.