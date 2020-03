El petróleo se hunde a mínimos de 2002 y baja de US$ 20

Commodities

Las perspectivas más pesimistas sobre la evolución del precio del petróleo van tomando forma a medida que se agrava el frenazo económico provocado por el coronavirus. A la globalización de las medidas de confinamiento se suma la posibilidad de que esta situación excepcional se prolongue más tiempo de lo esperado.

Si a este escenario se le une el aumento de producción que han anunciado dos potencias mundiales del petróleo como Arabia Saudí y Rusia, la situación obliga a activar todas las alarmas sobre un eventual colapso del mercado.

La respuesta no se hace esperar, y nada más comenzar la semana las caídas en el precio del petróleo superaban el 5%. El barril de Brent, de referencia en Europa, se hunde hasta un 8% adicional, de forma que su cotización toca mínimos desde el año 2002, en US$ 22.

El descalabro en el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, incluye la pérdida de la barrera psicológica de los US$ 20.

La cotización del petróleo está a punto de cerrar el mes de marzo con un derrumbe superior al 50%. El barril de Brent comenzó el mes en los US$ 50, y hoy se hunde hasta los US$ 22. En el acumulado del año, apenas tres meses, ha perdido cerca de dos terceras partes de su valor.

Los US$ 20, nueva referencia

El mercado del petróleo se adentra en los niveles previstos en las últimas semanas por los analistas. Desde firmas como Goldman Sachs, Jefferies y Bank of America vaticinaron caídas por debajo de los US$ 20. Lejos quedan los niveles de US$ 50 y US$ 60 habituales en los últimos tiempos.

Más recientemente Citigroup, en su escenario base, rebajó a US$ 17 su previsión sobre el barril de Brent para el segundo trimestre del año. En el mismo informe, no descartó dentro de su escenario bajista, una posibilidad que ha generado un creciente debate en el mercado: la caída del petróleo a cero dólares.

Este escenario extremo, planteado inicialmente por Paul Sankey, analista de Mizuho Securities, surgía como posibilidad debido al excedente récord de petróleo que recibirá el mercado y a los problemas para almacenar este histórico y repentino 'stock' de crudo.

A finales de la semana pasada la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de una caída de hasta el 20% en la demanda. Con anterioridad, desde Mizuho Securities ya habían alertado del problema que supondría que, en un mercado de 100 millones de barriles diarios, 20 millones de barriles al día no encuentren destinatario. Mizuho Securities llegó a plantear la caída temporal del petróleo a precios negativos, ante la necesidad de dar salida al stock.

"Petróleo, petróleo por todas partes, ¿pero algún lugar para almacenarlo?" se preguntaban desde Citi en su informe, y recurrían a la serie histórica para señalar que hasta la fecha la capacidad mensual máxima de almacenamiento ha sido de 4,7 millones de barriles diarios.

Esta cifra, añadían desde Citi, se queda muy por debajo del exceso de inventarios que podría generarse en el segundo trimestre del año por la paralización de las economías y el aumento de producción de grandes potencias como Rusia y Arabia Saudí, decididas a no seguir perdiendo cuota de mercado. El régimen saudí espera exportar a partir de mayo más de 10 millones de barriles diarios, y Moscú tiene previsto aumentar desde abril un 12% sus exportaciones de crudo desde los puertos bálticos.

Los analistas señalan que un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí para limitar su producción se hace necesario para evitar un posible colapso del mercado, si bien desde Moscú y Riad se niegan de momento a cualquier tipo de mediación, y siguen adelante con unas medidas que, al menos, están poniendo contra las cuerdas a rivales como, sobre todo, la industria de 'shale oil' estadounidense, incapaz de lograr rentabilidad en sus operaciones a los precios actuales.