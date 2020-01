¿El remedio para los inversionistas? Oro llega a máximos de casi tres semanas en medio de preocupación por virus chino

Commodities

Los precios del oro subieron el lunes a máximos de casi tres semanas, debido a que la creciente preocupación por las repercusiones económicas del brote de un virus en China llevó a los inversores a optar por activos más seguros.

El oro al contado avanzaba un 0,4% a US$ 1.577,31 la onza durante la tarde, tras haber subido hasta un máximo no visto desde el 8 de enero de US$ 1.586,43, mientras que los futuros del metal en Estados Unidos ganaron un 0,3% a US$ 1.577,4.

"Las compras de refugio fueron provocadas por este virus en China y estamos viendo una gran liquidación en los mercados bursátiles (...) Es pánico, principalmente, los mercados están viendo la posibilidad de una desaceleración de la economía de China", dijo Edward Meir, analista en ED&F Man Capital Markets.

La cifra de muertes causadas por el brote del coronavirus ha aumentado a 81 en China con 2.800 casos confirmados, y el virus se ha propagado a más de 10 países, incluidos Estados Unidos y Francia.

"La principal tendencia (del oro) sigue siendo alcista y parece que la corrección de corto plazo vista en las últimas semanas ya terminó, lo que aumenta la posibilidad de que el precio alcance un nuevo máximo de siete años en las próximas semanas", dijo el analista jefe de ActivTrades, Carlo Alberto De Casa, en una nota.

El oro tocó un máximo de siete años a US$ 1.610,90 la onza previamente este mes, luego de que un general iraní fue asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos, pero el alza duró poco tiempo.

Entre otros metales preciosos, el paladio cedió un 5,8%, a US$ 2.287,46, y el platino perdió un 1,8%, a US$ 983,76. La plata cayó un 0,2%, a US$ 18,05 la onza, tras tocar su máximo desde el 8 de enero, a US$ 18,33.