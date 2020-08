Empresas miran con preocupación volatilidad del tipo de cambio

Commodities

Un 74% de las firmas chilenas afirmó que el riesgo cambiario es una inquietud “alta”.

Con la seguidilla de eventos internos y externos que han sacudido al mercado financiero, no sorprende la volatilidad experimentada por el tipo de cambio. Estos niveles de turbulencia han encendido las alarmas en las empresas chilenas, dada la exposición al riesgo cambiario que tienen determinados sectores económicos.

A mediados de agosto del año pasado el dólar en Chile rondaba los $ 710, para luego encontrar un peak sobre los $ 828 a fines de noviembre, volver a caer bajo $ 750 hacia fines de diciembre tras la intervención del Banco Central y luego volver a empinarse a un máximo histórico sobre los $ 860 en la corrida cambiaria de marzo.

Ahora, la divisa estadounidense se ubica en la línea de los $ 800 a un par de semanas de encontrar su mínimo más reciente de $ 757.

Un estudio desarrollado en conjunto por Netgo Financial Risk Management y ESE Business School de la Universidad de los Andes estableció que el 74% de las empresas nacionales tienen una preocupación de nivel “alto” o “media-alto” respecto al riesgo cambiario. Esto, luego de sondear una muestra de 190 compañías medianas y grandes, de distintos sectores de la economía.

“Este es un problema que por chico que sea, puede ser muy determinante. Estamos hablando de que el resultado, en 180 días, se puede cambiar en contra en alrededor de US$ 1 millón”, explicó el socio fundador de Netgo, Francisco Matthews.

Industria automotriz

La preocupación es transversal, revela el estudio, independiente del tamaño y el rubro de las compañías, pero se evidencia especialmente fuerte en los sectores agrícola, automotriz y vitivinícola.

En el caso de la industria automotriz, Matthews destacó los altos niveles de competencia y la mayor sensibilidad a los precios de ese tipo de productos que son importados. Mientras, que en el caso del sector agrícola “complica” la incertidumbre.

“El tema del hedge trasciende al tema contable. Al final, las estrategias de cobertura tienen que ver con la compra y la venta de tu producto, muy ligado con la arista comercial y la competitividad que tengas”, recalcó el ejecutivo.

La encuesta estableció que gran mayoría de las empresas que respondieron el sondeo gestiona el riesgo cambiario (88%) y las que no lo hacen se debe principalmente porque el directorio no autoriza el uso de derivados (52%).

Por último, el informe concluyó que el Covid-19 no ha generado impacto en la decisión de no gestionar el riesgo de tipo de cambio. En efecto, la mayoría de las empresas que no gestionaban el riesgo cambiario tampoco piensan hacerlo ahora (78%).