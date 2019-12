Esto es bueno para Chile: el cobre vuelve a brillar y alcanza su máximo valor en cinco meses

Commodities

Inversionistas creen que EEUU aplace la nueva ronda de aranceles a importancias chinas, pero falta de garantías limitan mayor expansión del metal rojo.

Los precios del cobre en Londres tocaron hoy un máximo de casi cinco meses según consigno Reuters, mientras que en Shanghái también anotó un importante salto hasta llegar a sus valores más altos en siete meses.

¿La razón del boom? Los inversionistas tienen esperanzas de que Estados Unidos aplace la aplicación de una nueva ronda de aranceles a las importaciones chinas en el marco de las negociones que mantienen ambas potencias para destrabar el conflicto comercial que mantienen.

De acuerdo a la información entregada, el contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái llegó a trepar un 1%, llegando a los US$ 6.969,84 la tonelada, -equivalente a unos US$ 3,161 la libra-, cifra no vista en el mercado desde el 30 de abril. Al final de la jornada, el principal metal de exportación del país cerró con un alza del 0,9%.

Mientras tanto, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres rondó cerca de máximos de cinco meses de US$ 6.117 la tonelada –lo que vendría siendo cerca de US$ 2,774 la libra- más temprano en la sesión.

No obstante, las ganancias se veían limitadas por la falta de confirmación sobre el aplazamiento de los aranceles y un débil panorama de demanda.