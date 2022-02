Exclusión de castigos energéticos a Rusia marca jornada de alivio para el petróleo

Commodities

Los futuros en Nueva York cerraron por debajo de los US$ 92 el barril hoy viernes, tras caer desde los máximos de US$ 100 del día anterior.

El petróleo amplió su descenso desde un máximo de siete años después de que Estados Unidos reiterara su decisión de no sancionar las exportaciones energéticas rusas, una decisión bien recibida por los mercados en una jornada de nuevos anuncios de sanciones occidentales a Rusia tras su invasión en Ucrania el día de ayer.

El retroceso se produjo después de que el Departamento de Estado de EEUU dijera que no sancionará al crudo ruso porque eso perjudicaría a los consumidores estadounidenses y no al presidente ruso Vladimir Putin. Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía se comprometió a ayudar a garantizar la seguridad energética mundial en medio de la crisis.

"Parece que Estados Unidos y sus aliados quieren infligir dolor a Rusia pero no quieren impedir su capacidad de suministrar productos energéticos al mundo", dice Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas de TD Securities.

El jueves, el petróleo escaló hasta los US$ 100 cuando Rusia lanzó un ataque contra su vecino, aunque los precios retrocedieron posteriormente al conocerse que los gobiernos occidentales no impondrían sanciones a las exportaciones energéticas.

Aun así, compradores como China han interrumpido brevemente las compras del emblemático crudo ruso de los Urales por la preocupación de que la ruptura de las relaciones internacionales pueda seguir complicando los tratos con Moscú. El grado de los Urales se ofrece ahora con un descuento de US$ 11,6 el barril por debajo del Brent registrado, el mayor descuento en 11 años según los datos recopilados por Bloomberg.

Los buques mercantes que transportan petróleo en el Mar Negro también se han visto envueltos en la confusión de la invasión rusa. Según los informes, al menos tres han sido alcanzados desde que las fuerzas rusas iniciaron el ataque esta semana. Mientras tanto, las aseguradoras no se ofrecen a cubrir estos buques o exigen enormes primas para hacerlo.

Sanciones en discusión

El presidente estadounidense Joe Biden anunció recientemente que sancionará al propio Putin y a su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, siguiendo los pasos de la Unión Europea y Reino Unido.

La Casa Blanca ya ha impuesto las sanciones más duras de su historia a Rusia mientras los tanques y las tropas se acercaban a Kiev, la capital ucraniana, pero con la salvaguarda de que las restricciones a la compensación de divisas incluirían excepciones a los pagos de energía, una fuente de ingresos crucial para Moscú.

Biden ha dicho además que no se excluirá a Rusia de la red bancaria internacional Swift porque Europa se opuso a esa medida. A pesar de ello, algunos prestamistas europeos están reduciendo su exposición a Ucrania y Rusia en una amenaza a las líneas de crédito esenciales para el comercio.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha asustado a un mercado mundial del petróleo que ya estaba peligrosamente ajustado debido a la incapacidad de la oferta para seguir el ritmo de la recuperación de la demanda.

Liberación de reservas

Biden sostiene que EEUU se encuentra trabajando con otros grandes países consumidores en una liberación coordinada de reservas, una operación que para generar un impacto relevante en los precios, debiera involucrar grandes volúmenes del recurso.

Japón y Australia han indicado que podrían formar parte de una liberación internacional de reservas, pero China dijo que no tenía planes inmediatos de intervenir en los mercados del petróleo. Un portavoz de Beijing señaló que sólo se plantearía una medida de este tipo cuando la situación geopolítica se encuentre estable.

Por su parte, Corea del Sur dio a conocer que se estaba preparando para tomar medidas si es que ocurre una interrupción de los envíos energéticos.