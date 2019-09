Expertos anticipan fuerte alza del petróleo tras el cierre de la mitad del suministro saudí

Commodities

Podría llegar a los tres dígitos si la suspensión de la producción se alarga por más de un mes.

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el alcance de la suspención de la producción de la saudí Aramco, aunque hablan de fuertes alzas que podrían llegar hasta los US$ 100 por barril de crudo, frente a los US$ 60 vistos en los últimos meses.

Aunque es difícil que el mercado quede desabastecido, "estos ataques son difíciles de detener y pueden tener lugar periódicamente, el mercado tiene que descontar este riesgo", advierte Gary Ross, de Black Gold Inverstors.

Los cálculos de los analistas hablan de incrementos que llegan hasta los US$40 por barril. Bob McNalli, de Rapidan Energy, es uno de los más alcistas, ya que advierte de que el mercado ya registrará un incremento de entre US$ 15 y 20 por barril si la disrupción dura al menos una semana y que la cotización podría rebasar los US$ 100 dólares si los problemas se prolongan durante más de un mes. También Grag Newman, CEO de Onyx Commodities, apuesta por un incremento de hasta US$ 10 en la sesión de hoy y vislumbra una vuelta al triple dígito en el medio plazo.

Por su parte, Chrystian Malek, de JPMorgan, rebaja el impacto en el corto plazo (entre US$ 3 y 5 ) pero habla de un entorno de entre US$ 80 y 90 en los próximos meses. También S&P Global Platts Analytics señala que espera que los precios repunten hasta rozar los US$ 80 en los próximos días, según Financial Times, mientras que Samuel Ciszuk, de ELS Analysis, avisa de una fuerte subida de la prima del barril en Oriente Próximo respecto al resto de mercados, lo que afectará a Europa y Asia.

En cambio, Ayham Kamel, de Eurasia Group, se muestra más cauteloso y habla de "una pequeña alza" de US$ 2 ó 3 en el caso de que los problemas se resuelvan rápidamente, o US$ 10 , en el caso de que "el daño a las instalaciones de Aramco sea significativo". Con todo, advierte de que estos ataques complican la salida a bolsa de la petrolera, que Riad tenía intención de adelantar parcialmente a finales de este año. Por su parte, Black Gold Inverstors habla de precios de entre US$ 65 y 70 .

Por último, John Driscoll, de JTD Energy, no aventura una cifra, pero sí habla de un "repunte significativo", ya que el daño duplica la capacidad ociosa del mercado, mientras que Tilak Doshi, de Muse & Stancil, compara la situación con lo vivido tras el 11-S, ya que "Abqaiq es la mayor instalación mundial de producción y refino de petróleo". No obstante, Arabia Saudí actualmente cuenta con más de dos millones de barriles en capacidad ociosa, con lo que podría evitar un fuerte impacto sobre los precios en el largo plazo.