Flujos a fondos de oro se aceleran con entrada de US$ 2.700 millones

Commodities

El rally del metal se podría extender si se sigue debilitando el dólar, dicen desde el mercado.

En un escenario de menores de tasas y un aumento en el temor de los inversionistas, el oro ha brillado en los mercados.

En lo que va del mes, el metal se ha apreciado 4,76% hasta los US$ 1.498,7. En lo que va del año, el efecto es aún más notorio, con un rally que ha levantado la onza casi 17% desde el cierre de diciembre de 2018.

Según Banmerchant, a diferencia de otras materias primas, el oro se ha estado apreciando de la mano de las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. “El oro se mantuvo bastante plano durante la primera mitad del año hasta que en junio la Reserva Federal anunció que cambiaría la dirección de política monetaria desde un modo restrictivo a un modo más expansivo durante la segunda mitad del año”, explica el gerente de inversiones de la firma, Luis Méndez.

Y este fortalecimiento ha dejado una marca notoria en el mundo de los fondos. Entre los mayores ETF (fondos transados en bolsa, por sus siglas en inglés), que buscan replicar el comportamiento del precio del metal, han atraído flujos netos por US$ 2.778 millones en agosto.

Los mayores ingresos se han visto en el fondo SPDR Gold Shares, de la administradora internacional State Street, con un flujo de US$ 1.301 millones en el mes. Los vehículos iShares Gold Trust, de BlackRock, y Invesco Physical Gold ETC, de Invesco, han atraído más de US$ 500 millones en tres semanas.

Esto representa una aceleración de la entrada de flujos con respecto al mes anterior. En julio estos fondos registraron ingresos netos de capital por US$ 1.809 millones.