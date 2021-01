Futuros de cobre se aferran a una recuperación de la economía global y dejan al metal otra vez sobre los US$ 3,6 la libra

Commodities

De acuerdo a información de Bloomberg, el precio a tres meses del metal escala 1,4% a US$ 3,604 la libra, volviendo a los niveles no vistos a inicios de 2013.

Nuevamente el cobre llega a niveles de US$ 3,6 la libra. El principal producto de exportación de Chile escala en el valor de los contratos a futuro debido a la debilidad que muestra en la jornada el dólar a nivel mundial.

La divisa norteamericana, que cae 0,23% a esta hora frente a una canasta de monedas duras, se deprecia en la medida que buenas cifras de las fábricas en Europa y Asia entregan positivas expectativas de una recuperación de la actividad a nivel mundial. Lo anterior pese a que el coronavirus no da tregua y Reino Unido anuncia nuevamente un confinamiento total.

En el frente del virus, las infecciones globales aumentaron por encima de los 85 millones después de que los casos diarios en EEUU se dispararan a un récord de casi 300 mil después de las vacaciones de Año Nuevo.

"La cepa variante del virus todavía está bajo control y no hay necesidad de entrar en pánico", escribió a Bloomberg Fan Bingting, analista de China Industrial Futures Ltd., añadiendo que "con la llegada del estímulo de US$ 900.000 millones, las industrias comenzarán a reponer inventarios. Junto con la recuperación en los sectores de electrónica para el hogar y el automóvil en China, la demanda de cobre experimentará un aumento notable ".