Futuros del hierro superan los US$ 100 tras paralización de mina brasileña por Covid-19

El impacto equivale a un décimo de la producción de la gigante minera Vale, impactando una vez más la oferta mundial del commodity, sumado a una fuerte demanda en China.

Los futuros del mineral de hierro saltaron sobre US$ 100 por tonelada después de que se le ordenara a la minera brasileña Vale suspender operaciones, equivalentes a un décimo de su producción, después de que trabajadores contrajeran Covid-19. Esto encendió las preocupaciones de que el segundo mayor exportador del mundo vea otras minas paralizadas.

Esta suspensión es el último episodio de shock de oferta que se ha producido en el mercado en el último año y medio, luego de un accidente en una represa en Vale impulsara los precios en 2019 y de disrupciones producto del clima este año.

Los futuros subieron hasta 6,2% en el mercado de commodities de Singapur, alcanzando los US$ 103,53 por tonelada, para luego reducir su escalada hasta los US$ 102,49, rumbo a su mayor precio desde agosto. El precio spot superó los US$ 100 por tonelada a fines de mayo y se han mantenido sobre ese nivel.

Según señalan en Morgan Stanley, el mineral de hierro podrían mantenerse sobre los US$ 100 en los próximos dos meses, aunque de todos modos anticipan que habrá un superávit y precios más bajos en el último trimestre del año.

Los precios más altos del commodity beneficiarán a gigantes mineros, como BHP Group, Rio Tinto y Fortescue Metals Group. En Chile, la acción expuesta a ese mercado es CAP, vio su precio subir más de 27% durante mayo y ha profundizado su ganancia en junio.

"Este es el nacimiento de otro problema de suministro en Brasil" y los precios se van a mantener altos en el corto plazo, según el analista de CITIC Futures, Zeng Ning. A esto se suma que la demanda en China es fuerte, con una buena dinámica de rentabilidad en las acereras, el alza de las tasas de utilización y bajos inventarios en puertos, agregó.

La paralización de Vale se da en un contexto en que el brote de Covid-19 ha explotado en América Latina, con la región -con una población altamente urbanizada de 600 millones de habitantes- convirtiéndose en el nuevo centro global. Una región que, de paso, tiene grandes exportadores de cobre y productos de agricultura, además de hierro.

El caso de Brasil ahora sólo es superado por Estados Unidos. Una corte laboral del país latinoamericano emitió una orden de detener la minería en el complejo de Itabira después de que 188 trabajadores dieran positivo.