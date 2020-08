Commodities

Ganancias de petrolera saudí Aramco se desploman 73%

La utilidad neta fue de US$ 6.570 millones en el trimestre. El resultado supone un descenso más pronunciado de lo que habían previsto los analistas, y las inversiones de la petrolera se ubicarán en 2020 entre US$ 25.000 millones y US$ 30.000 millones.

Compartir