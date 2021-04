Commodities

Goldman Sachs insiste en sus buenas proyecciones para el cobre y espera que llegue a un nivel nunca antes visto en los próximos meses

El metal no logró traspasar la barrera de los US$ 4,5 la libra y opera a esta hora en US$ 4,46 en su contrato futuro, lo que supone una baja de 0,4% respecto al precio de ayer.

