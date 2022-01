Goldman Sachs prevé que crudo Brent alcance US$ 100 por barril en tercer trimestre de 2022

Commodities

El banco de inversión anticipa que los precios del Brent alcancen los US$ 90 por barril en el primer trimestre de 2022, US$ 95 en el segundo trimestre y US$ 100 en los últimos dos trimestres.

Goldman Sachs espera que los precios del petróleo alcancen los US$ 100 por barril en la segunda mitad del año, citando un impacto en la demanda menor a lo esperado por la variante ómicron del coronavirus, sumado a más interrupciones al suministro y los déficit de bombeo de la OPEP+.

"Esto ha mantenido al mercado global del petróleo en un déficit mayor que incluso nuestra pronóstico superior de consenso", dijo Goldman en una nota fechada el lunes.

Los futuros del crudo Brent operaban en torno a los US$ 87 por barril el martes, mientras que los del Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cotizaban a US$ 85 por barril.

El banco de inversión elevó sus proyecciones para los precios del Brent para 2022 y 2023 a US$ 96 y US$ 105 por barril, desde US$ 81 y US$ 85 por barril, respectivamente.

"Es importante destacar que no estamos pronosticando que el Brent cotizará por encima de los US$ 100 por barril debido a que nos quedaremos sin petróleo, ya que los recursos de esquisto aún son grandes y elásticos", agregó Goldman.