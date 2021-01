Goldman Sachs reafirma su tesis y proclama que estamos en comienzo de un nuevo superciclo de commodities

Commodities

"Mirando la década de 2020, creemos que podrían estar en juego fuerzas estructurales similares a las que impulsaron las materias primas en la década de 2000", argumenta el banco.

-¿Podrá el Covid-19 poner en marcha un nuevo superciclo de materias primas? Goldman Sachs cree que sí.

Si bien el fuerte repunte del año pasado en los precios de muchos productos básicos podría verse como una "recuperación en forma de V", el banco sostiene que es sólo "el comienzo de un mercado alcista estructural mucho más largo para los productos básicos".

La década de 2000 fue transformadora para los precios de los metales, que experimentaron un impulso de la demanda por la industrialización y la urbanización en las naciones emergentes, en particular China.

El cobre, el referente del sector de los metales industriales, subió de menos de US$ 2.000 por tonelada en 2000 a un récord de US$ 10.190 en febrero de 2011.

Pero la exageración del superciclo se disipó en el transcurso de un mercado bajista de cuatro años que solo avanzó a fines de 2015, dejando a muchos inversionistas desilusionados con el sector.

Nadie ha hablado mucho sobre un superciclo de materias primas desde entonces, lo que hace que la decisión de Goldman Sachs sea aún más notable.

Entonces, ¿qué es un superciclo, por qué el último fue tan efímero y qué hace que uno de los mejores de Wall Street piense que se acerca otro?

Super boom

Un superciclo se puede definir como "movimientos de décadas por encima de la tendencia en una amplia gama de precios de materiales base" derivados de un cambio estructural en la demanda.

La industrialización de Estados Unidos a finales del siglo XIX y la reconstrucción de la posguerra en Europa y Japón en la década de 1950 son dos ejemplos destacados.

El superciclo de la década de 2000 se ajustó inicialmente al mismo patrón, esta vez en los países BRIC: Brasil, Rusia, India y China.

Pero la crisis financiera global sacó al superciclo y solo China duplicó sus sectores de infraestructura y construcción. Todos los demás estaban combatiendo incendios financieros y apuntalar a los bancos no hace mucho por la demanda de materias primas.

A mediados de la década, incluso China se había quedado sin impulso, ya que los responsables de la formulación de políticas se movieron para absorber el exceso de liquidez del derroche del estímulo de 2009-2011.

El auge de las materias primas de la década de 2000 se convirtió en una quiebra. El índice de materias primas S&P/Goldman Sachs (GCSI) cayó un 60% durante la última década, borrando tres décadas de ganancias.

No busque más para comprender por qué los fondos que se unieron a la estampida del superciclo en 2010 y 2011 le han dado al sector de materias primas un amplio espacio desde entonces.

También es la razón por la que nadie ha usado la palabra en muchos años. Hasta ahora.

¿Nuevo boom?

La visión del superciclo de Goldman Sachs se basa en cómo el mundo se recuperará de la crisis de Covid-19 con énfasis en una revolución industrial verde y un enfoque político en las necesidades sociales.

Con China comprometiéndose recientemente con la neutralidad de carbono para 2060 y Joe Biden prometiendo devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático, el impulso de la descarbonización se está volviendo global y sincronizado.

Ser ecológico, sostiene Goldman Sachs, "tiene el potencial de crear un ciclo de inversión a la par con el ciclo impulsado por los mercados emergentes de la década de 2000".

Esto no solo afectará directamente la demanda de metales como el cobre, sino que tendrá un efecto multiplicador en los mercados laborales y los países productores de materias primas.

Mientras tanto, el consenso político emergente en torno a la recuperación es que lo que ha sido una crisis social más que financiera necesitará una solución social.

"Los legisladores de todo el mundo han señalado que el pleno empleo y el aumento de los ingresos para los hogares de bajos ingresos es una parte clave de la política posterior a Covid", dice Goldman Sachs.

Estas políticas de redistribución son positivas para las materias primas, ya que los hogares de menores ingresos tienden a gastar más del dinero extra que reciben.

El estímulo financiero después de la última crisis benefició principalmente a los grupos de mayores ingresos donde la propensión marginal a consumir a partir de la riqueza es de apenas un 3%, estima el banco. Las personas más ricas simplemente no necesitan gastar el dinero extra en más cosas, mientras que los hogares más pobres consumirán casi todo.

Mientras tanto, el aumento de los salarios también conduciría a una formación de viviendas más rápida, que es intensiva en materias primas en forma de construcción y electrodomésticos.

De hecho, la opinión de Goldman Sachs es que las políticas sociales cada vez más sincronizadas tras la pandemia son similares a las de la década de 1960, cuando Estados Unidos lanzó su campaña "guerra contra la pobreza".

"Creemos que un mejor análogo al entorno actual es el superciclo de la década de 1970 en lugar de la de 2000", agrega.

Una especie de superciclo, por así decirlo, con el gasto de capital industrial funcionando a niveles de 2000 y la reconstrucción social generando un boom de consumo al estilo de los años setenta.

¿No se venir?

El otro pilar fundamental de la tesis del superciclo de Goldman Sachs es la falta de oferta lista para satisfacer cualquier cambio estructural en la demanda.

El gasto de capital en el complejo de productos básicos ya era bajo antes del Covid-19. Se ha desplomado aún más en los últimos meses, ya que los productores priorizaron el mantenimiento de las operaciones existentes.

Mientras tanto, China ha estado absorbiendo el resto de los excedentes de existencias mundiales de metales como el cobre, el aluminio y el mineral de hierro.

Goldman Sachs es particularmente optimista con respecto al cobre con un objetivo de 12 meses de US$ 9.500 por tonelada (US$ 4,3 libras), incluso después de su repunte turboalimentado desde los mínimos de marzo de 2020 de US$ 4.371 a un actual US$ 7.935.

Pero el cobre es solo una parte de un pedido más amplio de un rendimiento del 30% en las materias primas este año.

Las opiniones de Goldman no son de ninguna manera consenso.

Muchos analistas de metales buscan la debilidad de los precios este año a medida que el crecimiento chino se modera después de una recuperación estelar del Covid-19 en 2020 y el resto del mundo lucha por ponerse al día.

Pero eso es lo que pasa con las superciclos. Parecen obvios en retrospectiva, pero son mucho más difíciles de ver en ese momento.

En 2016, el exdirector de BHP Billiton, Andrew Mackenzie, admitió que los mineros del mundo no veían venir el superciclo de la década de 2000. "Muchos (incluido BHP Billiton) no estaban preparados para lo que ha sido el mayor auge de las materias primas de nuestro tiempo".

¿Estamos a punto de experimentar uno nuevo? ¿Ya ha comenzado? El jurado está muy deliberado y, dado que estamos hablando de un superciclo de varios años, podría estar fuera por algún tiempo.

Pero una cosa es segura. Gracias a Goldman Sachs, el superciclo de las materias primas ha vuelto a ser noticia. Prueba una búsqueda en Google.