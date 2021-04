Goldman se une a los que piensan que el cobre subirá como la espuma en los próximos años y lo califica como "el nuevo petróleo"

Commodities

Goldman se une al grupo de operadores de metales Trafigura en apostar que el cobre alcanzará máximos históricos superiores a US $ 10.100 por tonelada.

Goldman Sachs Group Inc. está redoblando su perspectiva alcista del cobre para proyectar que los precios alcanzarán los US$ 15.000 por tonelada (US$ 6,8 la libra) para 2025 a medida que la transición global hacia la energía verde impulsa la demanda.

El cobre se ha mantenido en alrededor de US$ 9.000 (US$ 4,08 la libra) en las últimas semanas, pero se necesitarán precios mucho más altos para reponer los suministros a medida que aumenta su uso en vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, dijeron los analistas de Goldman Nicholas Snowdon, Daniel Sharp y Jeffrey Currie en un informe titulado "El cobre es el nuevo petróleo".

Goldman se une al grupo de operadores de metales Trafigura en apostar que el cobre alcanzará máximos históricos superiores a US $ 10.100 por tonelada y que avanzará considerablemente desde allí. En el centro de ambas proyecciones hay una advertencia de que el mercado se quedará muy corto de cobre en los próximos años a menos que los precios se once bruscamente para estimular el suministro.

"El cobre es tan fundamental en la transición verde –un esfuerzo global apuntalado por el apoyo de los gobiernos–, que los requisitos de suministro necesitan un aumento en los precios del cobre", escribieron analistas de Goldman en el informe del 13 de abril.

El cobre ha enfrentado obstáculos en las últimas semanas, luego de que una desaceleración estacional en China provocara un alza de los inventarios mundiales y que un repunte del dólar ejerciera presión sobre los consumidores que utilizan otras monedas.