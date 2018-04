Imparable: precio del petróleo trepa a nuevos máximos y expertos creen que no se detendrá

Commodities

En Europa, el crudo Brent se acerca a pasos agigantados a los US$ 80.

Los precios del petróleo no detienen su escalada y cerraron en máximos de casi tres años y medio, en una semana marcada por los temores en torno a una guerra comercial entre China y EEUU y amenazas de misiles en Medio Oriente.

En el mercado spot de Londres, el barril Brent cerró con un potente aumento de 2,71% hasta los US$ 77,65 por barril, su cota más alta desde fines de noviembre de 2014.

En Nueva York, el referencial WTI anotó un alza más moderada de 0,42% que lo empujó hasta los 69,03, un precio no visto desde el 1 de diciembre de 2014.

En lo que va de este ejercicio, los precios acumulan alzas de 9,76% en el Brent y 11,39% en el WTI.

Además de los temas coyunturales de esta semana -que han involucrado a EEUU, China, Rusia y Siria- los inversionistas observan de cerca la reducción del exceso de crudo que hizo caer de manera violenta a los precios el año pasado.

Para Jorge Nuño, gestor del fondo Global Strategy de Fidentiis Gestión, la tensión geopolítica efectivamente está impactando al precio estos días, pero representa "una parte muy pequeña" de los argumentos que explican la revalorización del crudo.

El expertos consultado por Expansión, considera más relevante la evolución de la demanda y de los inventarios, la estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para influir en la cotización mediante recortes de producción, y el cambio de percepción entre lo que es oferta y demanda.

"Hasta hace poco se creía que el shale oil (petróleo no convencional producido a partir de esquistos) proporcionaría un crecimiento de la oferta prácticamente infinito. Ahora está más cuestionado", explica Nuño.

La Agencia Internacional de Energía dijo en ese sentido que la OPEP está a punto de “cumplir su misión” en su intento por eliminar la sobreoferta de petróleo.

El organismo afirmó que queda menos del 10% del exceso de inventarios, como resultado de los recortes de producción de la OPEP y sus socios, incluso por encima de lo previsto, mientras que la demanda sube con fuerza, consignó Bloomberg.

Desde inicios del año pasado, la OPEP y Rusia han liderado el esfuerzo entre los países productores para combatir el exceso de suministro generado por la explotación de petróleo shale en Estados Unidos.

¿Hasta dónde llegará?

Según José Antonio Fernández Hódar, analista de Expansión, "la tendencia técnica es claramente alcista y no tiene una resistencia digna de mención hasta los US$ 100 por barril".

Para Martín, "se puede mantener relativamente alto apoyado por un movimiento sincrónico de crecimiento a nivel mundial. Puede tener peaks pero lo vemos en la banda de US$ 50 a US$ 75". Nuño cree que, a corto plazo, puede recibir un empujón que le lleve por encima de US$ 75.