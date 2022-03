JPMorgan revela sus proyecciones del mercado energético frente a las sanciones de Occidente

Commodities

El banco de inversión afirma que el precio del crudo podría subir en el año hasta los US$120 dependiendo de la evolución del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania.

A medida que se intensifican las sanciones contra Rusia, JPMorgan afirmó en una nota que se espera un período prolongado de tensión geopolítica, con primas de riesgo elevadas en todos los commodities que tendrán implicancias en los mercados.

Con una cuota de mercado del 12%, Rusia es uno de los mayores productores mundiales de petróleo. Sin embargo, desde el banco de inversión explican que casi el 70% del petróleo ruso lucha por encontrar compradores.

“El impacto inmediato en la oferta es tan grande que creemos que los precios deben aumentar a US$ 120 el barril y permanecer allí durante meses para incentivar la destrucción de la demanda, suponiendo que no haya volúmenes iraníes inmediatos”, afirmó la directora de estrategia global de productos básicos en JPMorgan, Natasha Kaneva.

En el caso de que la interrupción de los volúmenes rusos dure todo el año, el precio del petróleo Brent podría cerrar 2022 en US$ 185 el barril, lo que conduciría a una caída masiva de 3 millones de barriles por día en la demanda mundial de petróleo.

Tres factores a vigilar

Uno de los factores que podría determinar el rumbo del petróleo, es el acuerdo nuclear iraní -en los que se incluye a Rusia y EEUU-, y que de concretarse, aliviaría las sanciones impuestas por Occidente al petróleo iraní, reanudando sus exportaciones.

“El acuerdo iraní podría aumentar inmediatamente el suministro en 1 millón de barriles diarios (mbd) durante los próximos dos meses mediante el lanzamiento del almacenamiento flotante. A medida que Irán aumenta la producción desde los 2,5 mbd actuales, se podrían agregar otros 0,8 mbd durante la segunda mitad del año”, plantea el banco.

Otra respuesta de suministro podría venir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), ya que según JPMorgan, la alianza tendría la capacidad de liberar rápidamente 1,5 mbd de suministro. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que el grupo modificará su plan actual para aumentar la producción.

Finalmente, destaca como tercera opción la liberación de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), luego de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó liberar 60 millones de barriles de las reservas estratégicas de sus miembros, lo que equivale a apenas dos semanas de la pérdida de suministro ruso.

"Como reflejo de la prima de riesgo más alta en el mercado del petróleo y el complejo de productos básicos más amplio, la perspectiva de referencia de JPMorgan prevé que el precio del petróleo Brent promedie US$ 110 el barril en el segundo trimestre de 2022, US$ 100 en el 3T22 y US$ 90 en el 4T22, con la posibilidad de que los precios suban hasta US$120 dependiendo del estado de la geopolítica. Esto representa un aumento del 11% en el pronóstico de noviembre", indica.

En tanto, JPMorgan agrega que si el mercado comienza a valorar la probabilidad de que Rusia tome medidas de represalia reduciendo sus exportaciones de energía, una interrupción de cuatro meses de 2,9 millones de barriles por día de los volúmenes de exportación rusos a Europa y EEUU probablemente hará que el Brent alcance un precio promedio de US$ 115 el barrill en el segundo trimestre de 2022, US$ 105 en el tercer y US$ 95 en el cuarto.

Gas natural

Los analistas de JPMorgan esperan que Rusia entregue casi tanto gas natural al noroeste de Europa como lo hizo en 2021.

Sin embargo, ante las dudas del mercado sobre posibles interrupciones al suministro, el banco planteó dos escenarios. El primero, basado en daños a la infraestructura de tuberías, generaría una reducción sustancial de 33,5 bcm en Europa durante el resto del año, según la directora de estrategia global de gas natural, Shikha Chaturvedi.

“Es importante tener en cuenta que, en medio de la interrupción inicial del suministro, es muy probable que se vuelva a alcanzar un nivel de precios por encima de los US$ 197,83 por megavatio hora (MWh), un nivel alcanzado a finales de diciembre del año pasado”, comenta.

Un segundo escenario, es la reducción de las exportaciones rusas a Europa, un riesgo poco probable para JPMorgan, pero que de concretarse, sería el impacto más grande en las cadenas de suministro, provocando que no haya una barrera real sobre cuánto puedan subir los precios.

“Con la falta de conectividad entre los campos de gas rusos que alimentan a Europa y el gasoducto Power of Siberia que exporta gas a China, China no puede tomar estas moléculas específicas. Por lo tanto, Rusia realmente solo tiene dos opciones para lidiar con una reducción significativa de gas natural a Europa: almacenarlo o reducir la producción de gas natural en boca de pozo”, dijo Chaturvedi.

“Asumimos que la prima de riesgo geopolítico actual ahora incorporada en nuestro pronóstico de precio anual para 2022 de US$ 73,92 por MWh (resultado del riesgo potencial de interrupciones en el suministro) permitiría que el noroeste de Europa importara alrededor de un 18% más de GNL año tras año”, agregó.